Штраф до 2,5 тысяч рублей могут заплатить водители, не пропустившие пешеходов

09:40

Общественная палата РФ уже поддержала законопроект.

Ещё в 2016 году Владимир Путин предложил ужесточить наказание для водителей, не пропускающих пешеходов на «зебре». После этого МВД подготовило законопроект, предлагающий увеличить штраф для недобросовестных водителей: вместо безальтернативных 1,5 тыс. поднять до 2,5 тыс. рублей.

Вчера, 12 сентября, инициативу обсуждали в Общественной палате. По итогам «нулевых чтений» законопроект поддержали. Теперь заключение будет направлено в Госдуму, МВД, ГИБДД и Минтранс.

Также планируется усилить контроль за пешеходными переходами с помощью видеонаблюдения, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, что в 2017 году в Белгороде в результате наездов на пешеходов 20 человек погибли и 190 пострадали.