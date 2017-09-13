Общество:

Штраф до 2,5 тысяч рублей могут заплатить водители, не пропустившие пешеходов

09:40
13 Сентября 2017
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Общественная палата РФ уже поддержала законопроект.

Ещё в 2016 году Владимир Путин предложил ужесточить наказание для водителей, не пропускающих пешеходов на «зебре». После этого МВД подготовило законопроект, предлагающий увеличить штраф для недобросовестных водителей: вместо безальтернативных 1,5 тыс. поднять до 2,5 тыс. рублей.

Вчера, 12 сентября, инициативу обсуждали в Общественной палате. По итогам «нулевых чтений» законопроект поддержали. Теперь заключение будет направлено в Госдуму, МВД, ГИБДД и Минтранс.

Также планируется усилить контроль за пешеходными переходами с помощью видеонаблюдения, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, что в 2017 году в Белгороде в результате наездов на пешеходов 20 человек погибли и 190 пострадали. 


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