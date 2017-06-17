Шоу в стиле «high & quick»: в Белгороде прошёл третий Грильфест

19:25

4 тонны рекордного рагу и 27 блюд от лучших шеф-поваров Белгорода, Липецка, Воронежа и Курска попробовали гости и члены жюри главного гастрономического фестиваля Белогорья.

В традиционном кулинарном конкурсе приняли участие девять команд. Им требовалось за 90 минут приготовить три блюда: из свинины, курицы и десерт. Причём даже составляющие десерта должны были быть минимум наполовину приготовлены на гриле.



Команда «Аврора» из Курска уже не впервые принимает участие в подобных конкурсах, потому надеялась победить. Ставку повара собирались сделать на десерт и куриный пирог, но всех секретов не раскрыли.

Команда «VS» - одна из шести, представляющих Белгород, под управлением шеф-повара Вячеслава Мацуги, для приготовления мяса предпочитает использовать тимьян, розмарин, ягоды можжевельника, выбор мяса и приправ – вопрос вкуса и опыта.

Открыл фестиваль заместитель губернатора Белгородской области Олег Абрамов.

Приветствую всех в мясной столице России. Мы несколько лет назад договорились, что этот фестиваль будет ежегодный – и вот мы снова здесь. С праздником! И берегите животы. Олег Абрамов

Жюри конкурса второй год подряд возглавил президент Национальной гильдии поваров России Александр Филин, в состав жюри среди прочих вошла и известная телеведущая, автор программ и книг на кулинарную тему Ника Галич.

В чём отличие гриля от барбекю, рассказал зрителям один из членов жюри Николай Баратов.

Гриль – это обработка продуктов по принципу «high & quick»: быстрое доведение до готовности на сильном жару. Барбекю подразумевает томление мяса при небольшом нагреве большее время, и называется такой принцип «Low & slow». Николай Баратов

Главную же изюминку третьего «Гриль Феста – 2017» - приготовление рекордной порции мясного рагу в четыре тысячи килограммов возглавил и провёл профессиональный ресторанный критик, шоумен Олег Назаров. Одна кастрюля для этого блюда весила полтонны. Итоговый результат занесли в книгу рекордов «Интеррекорд». Предыдущий рекорд, по словам организаторов, перекрыли почти в два раза.

Насыщенную программу для зрителей поддержали солисты и танцевальные коллективы белгородской филармонии, для детей организовали весёлые конкурсы. Завершило мясное празднество вечернее файер-шоу.