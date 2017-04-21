Школьник из Белгородской области стал победителем всероссийского онлайн-турнира по игре FIFA17

15:52

Учащийся старооскольской школы № 33, воспитанник местной Федерации киберфутбола Вадим Упаев стал лучшим киберфутболистом России в возрастной категории до 15 лет.

Всероссийский онлайн-турнир по игре FIFA17 «Заяви о себе», организованный Федерацией киберфутбола России, завершился 20 апреля.

Победа даёт ему шанс сразиться в следующем этапе – онлайн-турнире России ProjectX, а также сыграть с сильнейшим киберфутболистом России и одним из лучших в мире Андреем Timon Гурьевым.

В настоящее время Вадим готовится к Кубку России по FIFA 17, который пройдёт в июне в Москве, рассказали в управлении по делам молодёжи администрации Старооскольского городского округа.