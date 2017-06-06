Шесть медалей привезли дети из Белгорода, перенёсшие рак, с Всемирных детских игр победителей

12:55

В этом году Игры проходили со 2 по 4 июня в Москве, откуда поезд привез детей домой чемпионами. Торжественная встреча прошла 5 июня на перроне железнодорожного вокзала.

Дети из Белгорода – подопечные региональной общественной организации «Святое Белогорье против детского рака» – принимают участие в данном мероприятии не первый раз, поэтому уже имели опыт подготовки к видам спорта, составляющим Игры: шахматы, футбол, настольный теннис, плавание, лёгкая атлетика и стрельба. В этом году Белгородскую область представляли 11 человек.

Одним из самых целеустремленных спортсменов оказался 8-летний Захар Огурцов, который в прошлом году выступал как самый маленький участник от нашего города и не занял призового места, что дало ему больше мотивации для тренировок.

К Играм 2017 года его тренером была мастер спорта международного класса по плаванию Маргарита Нестерова, что позволило Захару получить серебряную медаль. Маленький спортсмен также принимал участие в футболе, где занял 3-е место, и в лёгкой атлетике, которая тоже принесла ему бронзовую медаль.

Ещё одна юная спортсменка Снежана Облогина проявила себя в стрельбе и лёгкой атлетике, заняв 4-е место в последнем виде спорта, но очень надеется, что в будущем покажет более высокие результаты.

Вячеслав Пойминов 2003 года рождения – обладатель золотой медали по футболу – с теплотой вспоминает не только сами соревнования, но и мастер-классы, на которых дети делали поделки своими руками для себя и своих родителей.

По словам организаторов, участники с нетерпением ждут Игр и возможности проявить себя в спортивных состязаниях, а также познакомиться с детьми – представителями других стран и национальностей.

Справка. Всемирные детские игры победителей проходят ежегодно с 2010 года в виде спортивных состязаний детей, которые побороли онкологию. Организует соревнования благотворительный фонд «Подари жизнь».

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