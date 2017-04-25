Сгущённое молоко белгородского производителя отметили знаком «Роскачества»

17:15

Из 27 марок только две были отмечены высшей наградой – Волоконовское цельное сгущённое молоко и московская «Коровка из Кореновки».

В процессе проверки сладкого продукта стало известно, что каждая вторая упаковка сгущённого молока в России – фальсификат. Поэтому претендовать на государственный Знак качества смогли по результатам исследований всего два производителя сгущённого молока.

Сгущёнку проверяли по 92 показателям качества и безопасности, в том числе и на содержание загустителей, крахмала, раститёльных жиров, содержания сахара и количество лактозы. Тем не менее эксперты Роскачества определили, что в 10 случаях из 27 под этикеткой «гостированного» сгущённого молока оказался продукт, который далёк от ГОСТа.

В итоге два товара имеют высшую оценку, условную четвёрку получили 13 продуктов и в 12 товарах были обнаружены нарушения.

Сгущённое молоко «Алексеевское» вошло в число качественных товаров по всем показателям,

В числе 13 качественных товаров оказался ещё один производитель из Белгородской области, а продукт ОАО «Белмолпродукт» был признан «товаром с нарушением», поскольку в нём выявлено несоблюдение требований законодательства по маркировке. Товар был заявлен на соответствие требованиям ГОСТа, тогда как массовая доля сахарозы не соответствовала требованиям стандарта. Кроме того, в образце обнаружен крахмал и есть некоторые несоответствия массовой долей белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Это говорит о низкой доле молокосодержащих продуктов и использовании загустителей. Тем не менее продукт является безопасным.