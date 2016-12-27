Серийный воронежский грабитель подозревается в похищении денег у пенсионерки в Белгородской области

13:02

Преступление было совершено ещё в сентябре 2015 года.

ГУ МВД России по Воронежской области сообщает о задержании 25-летнего жителя Грибановского района, который подозревается в серии грабежей в отношении пенсионеров на территории нескольких регионов. Мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности за такие преступления.

В настоящее время установлено, что злоумышленник попадал в дома пенсионеров, выбивая входную дверь или разбивая окно, применял физическую силу и открыто похищал деньги и ценности. Так, в ноябре 2016 года пострадала 79-летняя жительница села Верхний Карачан Грибановского района. Злоумышленник, избив пожилую женщину, похитил у неё 10 тыс. рублей и мобильный телефон.

В августе 2014 года задержанный, выбив входную дверь, проник в дом 72-летней женщины в селе Средний Карачан этого же района и, применив физическую силу, похитил 30 тыс. рублей.

Житель Грибановского района также подозревается в нанесении телесных повреждений пенсионерке из Губкина Белгородской области и похищении у неё денег в сентябре 2015 года.

Помимо этого полицейские проверяют причастность мужчины к аналогичным преступлениям в Ростовской области. Задержанный подозревается минимум в шести ограблениях пенсионеров.

По фактам грабежей и разбоев возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключён под стражу.