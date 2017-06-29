Сергей Петров: Фильм не является поводом к возбуждению дела

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На публичных обсуждениях в УФАС России по Белгородской области руководитель антимонопольного органа Сергей Петров прокомментировал фильм «Картельный сговор в системе госзакупок в здравоохранении Белгородской области» белгородского блогера Сергея Лежнева.

По его словам, Сергей Лежнев в Белгородское УФАС не обращался, он направил фильм в Федеральную антимонопольную службу. Это сделано потому, что в фильме фигурируют не только белгородские медработники, но и московская фармацевтическая компания.

По закону о защите конкуренции фильмы не являются основанием к возбуждению дела. Надо писать заявление. Когда я его посмотрел, у меня было впечатление, что я смотрю «Суд идёт» или художественный фильм. У нас, чтобы признали факт нарушений, на это нужны основания. Сергей Петров

руководитель Белгородского УФАС

Он сказал, что уже общался с московскими коллегами. Они изучают ещё этот фильм.

Что касается моей оценки, любые сведения о согласованных действиях могут быть рассмотрены тогда, когда есть ссылка на их источник. В фильме всё красиво показано, напечатаны бумаги, на отдыхе купаются люди, но откуда эта информация? Это что: взлом электронной почты или он является экстрасенсом? Это всё требует изучения. Сергей Петров

руководитель Белгородского УФАС

Сергей Петров отметил, что хорошо, что автор фильма обратился в Следственный комитет, так как у этого органа есть полномочия вести оперативно-разыскные действия. Например, СК имеет полномочия при определённых обстоятельствах взломать и прочитать электронную почту.

При этом у руководителя белгородского антимонопольного органа возникают вопросы в отношении источника этих данных. Дело в том, что информация якобы предоставлена участником этого процесса. По мнению Сергея Петрова, необходимо, чтобы этот человек пришёл в Следственный комитет.