Таун-парк «Европа». Застройщик намерен как можно скорее передать людям положенные квартиры

16:17

Директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» Сергей Иваненко представил корреспонденту ИА «Бел.Ру» своё видение решения проблемы с участниками строительства таун-парка «Европа» под Белгородом.

Напомним, в отношении застройщика ООО «Белогорье Инвест-Строй» начали процедуру банкротства. В субботу, 24 июня, на собрании потенциальных владельцев квартир таун-парка «Европа» обсуждался вопрос включения в реестр кредиторов, чтобы получить хоть какой-то шанс вернуть свои деньги или добиться положенного по договору жилья. Для выяснения перспектив мы обратились к директору компании-застройщика, которым с мая 2017 года стал Сергей Иваненко.

Как оказалось, предприятием Сергей Вячеславович руководит практически с момента основания – с 2012 года он выполнял по контракту функции управляющего директора. По его словам, бывший учредитель и директор Вячеслав Пристан являлся в большей степени инвестором, чем руководителем проекта.

В числе первоочередных задач, стоящих сегодня перед ним как директором, Сергей Иваненко озвучил следующие.

Основная задача – чтобы все получили свои квартиры: люди, которые заключили договоры предварительной купли-продажи или подряда. И эта задача не меняется изначально. Второе, есть моменты, которые мы не доделали: где-то парковки нет, где-то площадок и так далее. Это предстоит привести в порядок, чтобы жильё соответствовало тому, чтобы там можно было проживать. У нас, конечно, преследовалась третья цель – получение какой-то прибыли. Сейчас речи об этом уже не идёт. Мы понимаем, что проект в «минусах». Сметная стоимость всего посёлка на сегодняшний день, даже если взять саму процедуру (процедуру наблюдения по делу о банкротстве – Прим. ред.) – если все доплачивают оставшиеся суммы, и всё идёт по общим очередям, – этого не хватит даже перекрыть третью часть всего этого дела, к слову. Сергей Иваненко

директор ООО «Белогорье Инвест-Строй»

На вопрос, все ли дома, согласно генплану и заключённым договорам, построены, руководитель ответил: «Достроены в принципе все, за исключением дома № 13 по ул. Венской. Но там другой застройщик: с участниками строительства перезаключается договор, и этот дом не пойдёт по процедуре банкротства».

Действительно, на сайте таун-парка «Европа» размещено разрешение на строительство 27-квартирного дома по адресу ул. Венская, 13. Администрация Белгородского района выдала его ООО «Южная Сервисная Компания» 23 мая 2017 года.

Но самое главное, что, по словам С. Иваненко, стопорит получение «дольщиками» документов на собственность и самих квартир – отсутствие разрешений на ввод домов в эксплуатацию.

В соответствии с предоставленной со стороны ООО «Белогорье Инвест-Строй» справкой, на сегодняшний день в эксплуатацию введены восемь домов. Есть ещё два готовых к вводу – Венская, 9 (18 квартир) и Пражская, 5б (10 квартир) – но по ним отсутствуют разрешения на строительство. При этом на Пражской, 5б, уверяет директор, всё подключено, люди даже пользуются газом. А в 12-квартирном доме по адресу Пражской, 5а (с обращения по нему и началось наше расследование) 29 июня 2017 года начинаются работы по подключению к сетям канализации и водоснабжения. Кстати, разрешения на строительство этого дома тоже нет.

Чтобы понимать процедуру ввода дома. Есть ряд документов, которые нужно предоставить для получения акта ввода. В их числе справки о выполнении технических условий соответствия на газ, воду, свет, канализацию. До сегодняшнего дня наиболее острым оставался вопрос по водоснабжению. Водонапорный узел, который питает таун-парк «Европа», нам не принадлежит – он питает соседний посёлок. И есть тройственное соглашение, в котором участвуют таун-парк «Европа» в виде физлица, «Парус» и Белгородская ипотечная корпорация. БИК – как исполнитель, мы – как заказчики. С каждой стороны была выведена смета, согласно которой мы по договору инвестирования были обязаны оплатить БИКу за выполнение работ. В эту пятницу (23 июня 2017 года) закрыли последний вопрос по БИКу. Сергей Иваненко

директор ООО «Белогорье Инвест-Строй»

Как заметил Сергей Вячеславович, 27 июня запустили вторую скважину. По его словам, два-три дня потребуется на прокачку системы, после чего давление будет соответствовать нормам и перебоев с водой не должно быть.

Пока это соглашение не было выполнено, не могли взять все справки на акты ввода и на разрешения. Теперь будет просто быстрое оформление. Я считаю, что вопрос в ближайшие две-три недели закроется. Но люди уже не хотят ждать, они уже не верят, не понимают, что происходит… Сергей Иваненко

директор ООО «Белогорье Инвест-Строй»

Действительно, народ не бездействует. 27 и 28 июня состоялись встречи «дольщиков» – представителей разных домов – с заместителем главы администрации Белгородского района – руководителем комитета строительства Олегом Медведевым. На ней участники строительства обозначили ситуацию, рассказали, какие действия предпринимают. В том числе речь шла и о включении в реестр кредиторов по делу о банкротстве компании-застройщика.

Администрация Белгородского района знает о сложившейся ситуации, включилась в работу и всеми доступными средствами и способами будет защищать интересы участников строительства. Олег Медведев

заместитель главы администрации Белгородского района – руководитель комитета строительства

Проблемы коммуникаций, или О благах цивилизации

Эту фразу можно трактовать двояко. В таун-парке «Европа» действительно далеко не во всех домах подключены коммуникации, хотя и подведены полностью, как уверяет директор.

Сейчас речь идёт о домах, где люди проживают, а это процентов 60-70 от общего числа участников строительства. Коммуникации ко всем домам подведены: нет такого, что есть дом, а мы думаем, откуда их вести. Но они не подключены по ряду нюансов. Например, в домах № 7 и 9 по улице Венской мы не можем подключить газ, пока не будет документа о собственности. Котлы установлены, но подать газ без правоустанавливающих документов невозможно. А так внутренние сети все готовы и соответствуют проекту. Подстанция даже передана на обслуживание в Белгородский РЭС, газ мы обслуживаем – ШРП наша. Сергей Иваненко

директор ООО «Белогорье Инвест-Строй»

Такое благо, как электричество, в таун-парке, в отличие от газа, есть. Но отсутствует платёжная дисциплина, говорит Сергей Иваненко.

Я понимаю: не вводили дома, не было газа – питайтесь электричеством, мы два года платили за него. Сейчас у нас долг перед сбытовой компанией 4 млн 200 тысяч, мы ежемесячно оплачиваем по 402,5 тысячи, за пять месяцев почти два миллиона погасили. То есть старый долг, который накопили люди, когда жили, делали ремонт, пользовались тепловыми пушками, электронагревателями… Это всё забывается, это никому неинтересно. Сергей Иваненко

директор ООО «Белогорье Инвест-Строй»

То же самое касается платежей за воду и водоотведение.

За потребление воды платят единицы. Про канализацию вообще молчу. Но как только проблемы с водой, все сразу прибегают в офис. Прошу: привезите квитанции, что вы оплатили, – молчат. Почему не платите за воду, отвечают – нет документов. Какая разница, воду-то вы потребляете. Так мне «Дубовская застава» выставляет счёт по 105 рублей за куб как юрлицу, а я даже 10 тысяч не могу собрать. Тема воды требует отдельного внимания. Сергей Иваненко

директор ООО «Белогорье Инвест-Строй»

Водная эпопея

Водоснабжение, по словам директора, было самой большой проблемой до минувшей пятницы. Как уже говорилось, из-за отсутствия собственного водозабора застройщик не мог собрать все документы для оформления разрешений на ввод жилья. Но этот вопрос возник не сегодня и не вчера, парируют «дольщики».

У нас было две попытки бурения скважин. В 2015 пробурили одну, потратив кучу денег, – вода не пошла, дебет был где-то куб в час. Пробурили вторую скважину прошлой осенью, пошла вода, мы её сдали. Но так как «Дубовская застава» и мы потребляем мало воды, на зиму договорились её законсервировать, чтобы не размораживалась. Весной нам никто не подсказал, мы произвели включение без плавного пуска, и насос сорвал слой. Скважина не заработала, сначала шла чёрная вода, потом рыжая… Забили систему, забили башню. У нас, кстати, до сих пор суд с бурильщиком: он предъявил иск на сумму порядка 3 миллионов. Большую часть мы ему оплатили, но до сих пор пытаемся выяснить, чья вина и что можно сделать, чтобы башня запустилась. Сергей Иваненко

директор ООО «Белогорье Инвест-Строй»

Вышли на финишную прямую?

Даже несмотря на то, что в отношении застройщика начата процедура банкротства, директор компании уверен, что с его стороны обязательства будут выполнены. А первое, на что направлено его внимание, – устранить панику в рядах «дольщиков».

Я сколько раз собирал собрания, когда только начиналось это недовольство, и говорил, что не могу сейчас быстро ввести в эксплуатацию квартиры, подождите, сколько можете. Есть дома, в которых вообще никто не подавал в суд. А есть, где появляется инициативный человек, раскачивает ситуацию, и она становится неуправляемой. Вот кто будет достраивать, если предприятие обанкротится? Ну, вы выиграли суд, обанкротили предприятие, дальше что? Никто этого не слышал. Да, есть просрочка, но она объективная. Мы же не бросили всё. Ежедневно что-то делается. Иногда не хватает тех же средств: есть определённые финансовые трудности. Но ситуация-то потихонечку разрешается. За этот год уже подключили два дома. Администрация идёт на определённый контакт. Все хотят разрешить эту ситуацию. Но люди не слышат, не верят… Сергей Иваненко

директор ООО «Белогорье Инвест-Строй»

Корр.: Люди опасаются потому, что договоры, которые были заключены, не являются договорами долевого участия. Не верят они уже и обещаниям...

С. Иваненко: Но, с другой стороны, они оформляются, эти квартиры. Сейчас почему идёт недовольство? За эти годы многие выиграли у нас суды. Мы не можем выиграть суд, потому что на сегодняшний день у нас реально идёт просрочка, и иной раз не по нашей и не по людской вине. Плюс, не у всех есть полная оплата по договору. Кто-то внёс 500 тысяч рублей, а у него суд выигран ещё на 2 100 000. Мы пытались найти общий язык, предлагали 100-200 тысяч скинуть, убрав всю свою прибыль, но никто этого слышать не хотел. И если бы компания не зашла в процедуру наблюдения, договориться невозможно было бы на сегодняшний день. Теперь люди вынуждены доплачивать по договору. А это идёт конкурсному управляющему…

Возвращаясь к процедуре банкротства

О процедуре банкротства и действиях, которые необходимо предпринять «дольщикам», на встрече 24 июня подробно рассказал куратор социального проекта ИА «Бел.Ру» «Ваш личный адвокат» Максим Жариков. В том числе речь шла и о заявлении до 2 июля 2017 года требований в Арбитражный суд для включения в реестр кредиторов. У директора ООО «Белогорье Инвест-Строй» по этому поводу другая позиция.

Прошла информация, что в течение пяти дней люди должны подать документы в реестр, иначе лишатся всего. Нет. Мы сами подаём списки, готовим документы, ежедневно отвозим реестры: кто нам заплатил, кто не заплатил, чьи квартиры. То есть это мы заинтересованы прежде всего. Кто-то обозначает, что это делается на платной основе. Да бесплатно всё это делается в рамках наблюдения. Уже по подъездам расклеили объявления с просьбой привезти документы – договоры и подтверждающие оплату. Мы заинтересованы как можно быстрее этот вопрос решить. А от людей идёт информация – если завтра не заявимся, без квартиры останемся. Такого не бывает. Если договор заключён, как это без квартиры останется человек? Сергей Иваненко

директор ООО «Белогорье Инвест-Строй»

Как рассказал Сергей Иваненко, в настоящее время идёт сверка документов. Застройщик подаёт свои сведения, участники строительства – свои.

Тем, у кого оплата по договору внесена не полностью, уже в порядке наблюдения по делу о банкротстве необходимо перечислить оставшуюся сумму на счёт, чтобы закрыть свои договорные обязательства. Те, кто оплатил всю сумму, должны подтвердить это документами. Как только дома будут введены в эксплуатацию, граждане получат свой документ собственности на ту квартиру, которая им полагается по договору. Сергей Иваненко

директор ООО «Белогорье Инвест-Строй»

Корр.: А если предприятие будет признано банкротом?

С. Иваненко: Договоры, которые заключены на квартиры, не попадают в конкурсную массу. И те квартиры, что не включены в реестр, мы заявляем сами. Если их не заявить – это будет уже мошенничество. Есть дом, в нём 16 квартир. По каждой из них у управляющего есть информация. Он рассылает всем письма, чтобы сделать сверку. По Пражской – всем письма разосланы, рассылка ведётся по Венской.

Нами направленно 78 заказных писем об уведомлении участников строительства о введении процедуры банкротства, также были расклеены уведомления на микрорайоне Европа о необходимости предоставления документов. В настоящее время мы на безвозмездной основе оказываем содействие участникам строительства в подготовке заявлений о включении в реестр требований о передаче жилых помещений в Арбитражный суд Белгородской области. Артём Маслиёв

временный управляющий

Второй вопрос, который беспокоит участников строительства: земля под домом, где по договору расположена их квартира, находится в собственности у физлица – бывшего учредителя предприятия Вячеслава Пристана. Хотя изначально, и это подтверждено документами, она принадлежала ООО «Белогорье Инвест-Строй»… Как объяснил директор организации, ничего противозаконного в этом нет, всё дело в простой арифметике.

У нас массив изначально весь покупался на «Белогорье Инвест-Строй». Застройщик по закону имеет право строить на любой земле – она может быть арендная, выкупленная, администрации. Единственное – она должна соответствовать градостроительным нормам. Почему земля переоформлялась на физлицо, сейчас объясню. Дом формируется и происходит межевание сразу нескольких участков, соответственно, выдаётся несколько свидетельств – на землю под домом, придомовую территорию, огороды, выходы, на межу, где проходят коммуникации... Если по нашему закону межевать землю из «Белогорье Инвест-Строй», как и из любого ООО, одно свидетельство обходится в 21 000 рублей, если межуется от физлица – в 200 рублей. Если посчитать все дома – более 5 миллионов стоило бы только межевание. У жителей домов на Венской, Пражской договор купли-продажи на землю между физлицом и физлицом. Земля включена в стоимость квартиры, и мы просто её оформляем на человека. Сейчас заказали выписку на Пражскую, 1 и 5б. Будем межевать. Сергей Иваненко

директор ООО «Белогорье Инвест-Строй»

Ситуацию с возникновением многомиллионного требования (39,6 млн рублей) к компании экс-учредителя Вячеслава Пристана как физлица и расчётами по нему Сергей Иваненко прокомментировал так: «Требования, которые он заявил, связаны с покупкой земли между ООО «Белогорье Инвест-Строй» и «ОМК-Инвест». Соответственно, был займ на предприятие официально через банк заведён и не был возвращён. Предприятие с ним не рассчиталось. Это купля земли, самая первая сделка, которая прошла на предприятии. Что касается расчётов, есть недоплаченные квартиры, по договорам будет поступать оплата, и эти средства – денежная масса – равномерно по очередям на всех будут распределяться. Налоговая инспекция, зарплатный фонд и так далее. Если в конце остаётся какая-то сумма, она распределяется по всем искам по судам. Но никто не знает, сколько это по сумме получится».

Корр.: Но понять можно, учитывая сумму договора. Или она поменялась с момента заключения?

С. Иваненко: Она может поменяться только в сторону уменьшения, когда мы давали скидки по причине просрочки. Были случаи, когда мы один раз давали скидку размером 100 тысяч рублей, второй раз, но потом люди всё равно подавали в суд и что-то выигрывали.

Корр.: Сколько из участников строительства не внесли сумму целиком?

С. Иваненко: Около половины. Порядка 60 человек. И если говорить о стоимости, есть несколько видов квартир. Площадью 37 м2 – 1 млн 300 тысяч рублей, 49.5 м2 – 1 миллион 600 тысяч, если с землёй – может чуть дороже быть. Если таунхаус – до 2 млн доходила сумма. Сумма по всем договорам разная. Кто-то отказывался от лестницы, кто-то хотел свой котёл более дорогой поставить. Мы шли навстречу в этих вопросах.

Между тем в Арбитражном суде

По состоянию на 29 июня 2017 года в карточке дела о банкротстве ООО «Белогорье Инвест-Строй» значится 21 истец – 20 из них как раз участники строительства. Все свои документы и требования в Арбитражный суд они передавали самостоятельно.

Мнение эксперта

Ситуация однозначно тяжёлая. Для всех участников процесса – болезненная. К сожалению, из материалов не следует чёткая последовательность действий в виде хронологической череды событий, что и беспокоит граждан. Любой объект до ввода в эксплуатацию – стройплощадка. При этом на стадии подписания всего лишь «справки» может выясниться, что в натуре выполненные работы сделаны не так, не там, не из тех материалов и лицами, не имеющими права выполнять данные виды работ. В результате необходимо всё демонтировать и сделать по-другому. Именно поэтому каждый шаг должен фиксироваться документом, определённым законодательством. А отсутствие данного документа свидетельствует только об одном: заявляемый шаг не выполнен. Что касается данной ситуации, рекомендую двинуться с конца: 1. Определяем перечень документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, их 10 (ст. 55 ГрК РФ п. 3). 2. По каждому из документов разрабатываем план мероприятий для его получения (с соответствующим перечнем исходных документов). 3. Накладываем данный план на календарь (событие – это получение соответствующего документа). 4. Представляем на обсуждение гражданам, ведём разъяснительную работу в правовом плане, демонстрируем процедурные сроки. 5. Двигаемся по плану под контролем «дольщиков». Павел Сапожников директор ООО «ЭкспертПроектСтрой», к.т.н., доцент кафедры строительства и городского хозяйства БГТУ им. В. Г. Шухова

В связи с выявлением пострадавших участников строительства в таун-парке «Европа» (застройщик ООО «Белогорье Инвест-Строй») гражданам необходимо обратиться к временному управляющему по делу о банкротстве Артёму Маслиёву по адресу: г. Белгород, пер. 2-й Мичуринский, д.1, оф 315 (ТОЦ Петергофф).



Вместе с тем заинтересованные граждане до 02.07.2017 года могут самостоятельно заявить все свои требования в Арбитражном суде и выбрать вид этого требования в зависимости от договора, готовности объекта и разрешительных документов. Если этого не сделать, то дольщики лишаются всяческих прав требований к должнику. В случае, если они обратятся позднее указанной даты, их требования останутся за реестром.

