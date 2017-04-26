Сергей Безруков поделился впечатлениями после посещения музея-диорамы в Белгороде

12:30

Знаменитый артист выложил на своей странице в «Фейсбуке» фотографии с экскурсии в музее.

Сергей Безруков в ходе своего визита также посетил Прохоровку. Артист выложил в сеть 20 снимков, сделанных во время экскурсий, с комментарием (орфография и пунктуация сохранены): «Белгород. Давно хотел побывать в этом замечательном музее. Именно здесь на Белгородском направлении когда-то воевал мой дед, Михаил Иванович Суров, в составе танковой дивизии, моторазведчиком. Знаменитая Курская дуга.... Слава героям! Вечная память погибшим! Очень советую посетить Диораму и конечно же съездить в Прохоровку, это 30 км от Белгорода! Потрясающий музейный комплекс!».



Фото Сергея Безрукова в Фейсбуке