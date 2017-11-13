Сайт «Миротворец» внёс в базу данных сведения о восьми журналистах Белгородской области

14:29

В базу «Миротворца» добавлены данные участников молодёжного образовательного форума «Таврида» в Крыму, которые посетили мероприятие в 2015 и 2016 годах. Теперь им запрещён въезд на территорию Украины.

Как сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта, внесение участников «Тавриды» в базу скандально известного украинского сайта никак не скажется на работе молодёжного форума.

Можно сказать, что внесение в базу данных «Миротворца» – комплимент молодым журналистам, теперь они могут говорить об этом в своём резюме. Конечно, это недружественный шаг в отношении наших СМИ, при этом он является абсолютно бессмысленным. Уверена, что данное событие никак не повлияет на работу форума «Таврида»». Наталья Костенко руководитель Центра правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта (ОНФ)

В базу «Миротворца» добавлены данные участников молодёжного образовательного форума «Таврида» в Крыму, которые посетили мероприятие в 2015 и 2016 годах. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи и «Роспатриотцентр». С 2015 года Народный фронт проводит на форуме смену для молодых журналистов независимых региональных и местных СМИ.

Напомним, в 2016 году участие в форуме «Таврида» на Бакальской косе в Крыму приняли три журналиста из Белгорода, в том числе корреспондент информационного агентства «Бел.Ру» Виталина Скрипина. В 2015 году там же, на Бакальской косе, Белгородскую область представляли пять человек, в их числе редактор ИА «Бел.Ру» Оксана Артёмова.

Справка. Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, бывшего тогда внештатным советником министра внутренних дел Украины. Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путём и средствами разведки по открытым источникам и опубликованную без согласия людей, которые значатся в этих списках.