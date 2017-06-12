С Днём России белгородцев поздравили первые лица региона

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В официальном поздравлении губернатор Белгородской области Евгений Савченко, председатель облдумы Василий Потрясаев и главный федеральный инспектор региона Александр Закоржевский отметили патриотическую составляющую праздника.

Традиционно День России отмечается 12 июня.

«Дорогие белгородцы! Поздравляем вас с Днём России – праздником, символизирующим единство нашего многонационального народа и торжество великого суверенного и независимого государства.

В этот день с особой остротой все мы ощущаем свою неразрывную связь и с огромной страной, занимающей одну шестую часть суши, и с милым сердцу уголком земли, где привелось родиться и вырасти, жить и трудиться.

Нелёгкий путь достался нашему Отечеству, не раз приходилось с оружием в руках отстаивать свободу своей страны, а затем возрождать и восстанавливать разрушенное. Оптимизм, трудолюбие, несгибаемая воля, присущие национальному характеру россиян, позволяют двигаться вперёд, созидать, строить амбициозные планы и воплощать их в жизнь, удивляя и восхищая весь мир.

Жители Белгородчины, находясь в эпицентре исторических событий, в полной мере разделяют судьбу страны и народа, демонстрируя беззаветное мужество и воинскую доблесть, высочайшую работоспособность и искусное мастерство, жизненную стойкость и неиссякаемый энтузиазм.

Сегодня всё чаще звучит слово патриотизм. В чём глубинный смысл этого понятия? Невозможно представить патриота без знания истории и культуры Родины, без преданности её духовным традициям и уважения к старшему поколению. Патриотизм – это и бескорыстное служение своему Отечеству, и ежедневный кропотливый труд, и милосердное отношение к окружающим, и чувство ответственности, которое человек испытывает за настоящее и будущее родного края и всей Отчизны.

С Днём России! От всей души желаем вам доброго здоровья, мирного неба, счастья и благополучия!», – приводит текст поздравления пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.