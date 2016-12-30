Русская православная церковь предлагает наказывать штрафом за мат в общественных местах

14:48

Штрафные санкции как мера административного наказания предлагают ввести, чтобы уменьшить количество бранной лексики.

Митрополит Волоколамский Иларион в эфире своей авторской программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» отметил, что люди не должны осквернять свою жизнь и окружающий мир словами, которые не следует произносить, так как за такие поступки людям придётся отвечать перед Богом.

По его мнению, штрафные же санкции за нецензурную лексику должны уменьшить объём таких слов, произносимых в общественных местах, сообщила «Российская газета».

Отметим, что в Белгородской области ещё с 2004 года на законодательном уровне пролоббирована идея «Мат – не наш формат». А Кодекс РФ об административных правонарушениях в ст. 20.1 предполагает наказание в размере от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток за «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах».