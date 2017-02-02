Ростовчанин сделал предложение любимой во время матча «Белогорье» – «Перуджа»

17:25

Молодой человек заранее договорился с руководством белгородского волейбольного клуба об организации церемонии.

Просьбу Виктора руководство клуба рассмотрело на совещании. В результате Геннадий Шипулин не стал отказывать ростовчанину и разрешил шоу во время матча.

Виктор и его избранница Анжелика специально приехали на матч Лиги чемпионов в Белгород, так как являются поклонниками ВК «Белогорье». Однако девушка и представить не могла, чем завершится поездка.

В перерыве между партиями игры на большом экране включилось заранее подготовленное видео, после чего молодой человек опустился перед своей возлюбленной на одно колено и, протянув ей кольцо, попросил Анжелику стать его женой. Потрясённая девушка ответила «да».

Новоиспечённых жениха и невесту осыпали золотым конфетти, а зал скандировал «Поздравляем».

После матча Виктора и Анжелику ждал ещё один сюрприз: с помолвкой их поздравил олимпийский чемпион Сергей Тетюхин.

Спортсмен похвалил ростовчанина, пожелал молодым людям счастья и велел беречь друг друга. «Те эмоции, которые мы испытали, ту поддержку, что ощутили от всех, а потом ещё и поздравления после матча от Сергея Юрьевича описать невозможно», – призналась Анжелика порталу www.bloknot-rostov.ru.



