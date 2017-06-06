Росреестр проведёт горячую линию по вопросам госрегистрации прав на недвижимость и сделок с ней

10:37

Специалисты ответят на звонки жителей Белгородской области.

Обратиться в представительство ведомства в региональном центре можно 9 июня с 09:00 до 12:00 по телефону 8 (4722) 20-05-56.

Горячая линия на аналогичную тематику также будет организована 13 июня с 08:00 до 12:00 в посёлке Борисовка по телефону 8 (47246) 5-34-09.

Вопросы о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним можно будет задать с 08:00 до 12:00 15 и 21 июня по телефону 8 (47236) 3-71-18 в Валуйках.

8 и 22 июня с 08:00 до 12:00 консультации дадут работники Росреестра в Прохоровке по телефону 8 (47242) 2-13-37. Темой горячих линий станут государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, постановка объектов на кадастровый учёт и государственный земельный надзор. На эти же вопросы специалисты ведомства в городе Строитель с 08:00 до 12:00 20 июня ответят по телефону 8 (47244) 5-62-97.

Консультации бесплатны для всех жителей Белгородской области, рассказали в пресс-службе регионального управления Росреестра.