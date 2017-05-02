Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике инфекций, которые передаются через укусы клещей

13:22

Она проработает две недели: с сегодняшнего дня до 15 мая.

По телефону белгородцы смогут узнать, какие существуют правила индивидуальной защиты от нападения клещей, что делать, если укусил клещ, куда обращаться в случае нападения клеща, какой график работы лабораторий и где можно сделать прививку против клещевого энцефалита.

Отвечать на вопросы будут специалисты-эпидемиологи управления Роспотребнадзора по Белгородской области. График работы горячей линии: с 10:00 до 17:00 по телефону 8-800-222-04-31.

Кроме того, на вопросы ответит и начальник отдела эпидемиологического надзора Татьяна Чеботарёва по номеру (4722) 34-00-69, сообщили в пресс-службе ведомства.