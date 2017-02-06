Общество:

Реформа ЖКХ в руках белгородцев: от жителей региона ждут инициатив и предложений

15:49
06 Февраля 2017
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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области запустил новый сервис по приёму идей.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, лучшие инициативы рассмотрят и примут для реализации общественный совет по проблемам сферы ЖКХ и отраслевая комиссия по проектной деятельности. Наиболее важные и социально значимые идеи будут возведены в ранг проекта.

Предложения по реформированию жилищно-коммунальной сферы от жителей области принимаются до 15 марта включительно в разделе «Предложи свою идею по реформированию ЖКХ!» на официальном сайте ведомства.

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