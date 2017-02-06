Реформа ЖКХ в руках белгородцев: от жителей региона ждут инициатив и предложений
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области запустил новый сервис по приёму идей.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, лучшие инициативы рассмотрят и примут для реализации общественный совет по проблемам сферы ЖКХ и отраслевая комиссия по проектной деятельности. Наиболее важные и социально значимые идеи будут возведены в ранг проекта.
Предложения по реформированию жилищно-коммунальной сферы от жителей области принимаются до 15 марта включительно в разделе «Предложи свою идею по реформированию ЖКХ!» на официальном сайте ведомства.