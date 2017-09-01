«Расстоличивание» Москвы – не панацея

17:06

Тема «размосквичивания» широко обсуждается в прессе. Что по этому поводу думают эксперты и рядовые белгородцы, выясняло ИА «Бел.Ру».

Народное голосование

Вот так разделились мнения читателей ИА «Бел.Ру» в вопросе «расстоличивания» Москвы.





Экспертные же мнения в этом случае разнятся. Одни – ярые сторонники переноса столицы за Урал, другие радеют за сохранение бюджетных средств, которые потребуются на развитие нового главного города страны. Редакционным голосованием мы выбрали для публикации два отличных друг от друга суждения.

Управление из одного центра – модель историческая

Специалист в области социально-экономического развития регионов, доктор географических наук Наталья Зубаревич обозначила предпосылки возникновения «Доктрины размосквичивания» в интервью «Новым Известиям».

Мы сейчас усугубили проблему сверхцентрализации, и ответа – почему так произошло – два. Во-первых, мы живём не на ресурсах зерна, которое более децентрализованно, а на ресурсах нефти и газа – у нас всё сосредоточено в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. Во-вторых, у нас действительно сверхцентрализованная система политического и экономического управления: все эти госкорпорации и госкомпании – вот это всё влияет на то, что доходы собираются в Москве. Хотите более децентрализованную экономику? Уменьшайте вертикаль власти и бизнеса – другого рецепта нет. Насколько мы обречены в 21 веке? Частично – да. Я здесь пессимист, потому что кроме торговли ресурсами в России ничто не является конкурентоспособным. Ресурсы нефти и газа в виде ренты изымаются и централизуются на федеральном уровне – федеральные власти сидят в Москве. Наталья Зубаревич

Наталья Зубаревич убеждена, что идея лишения Москвы столичного статуса становится всё популярнее из-за того, что регионы страны лишены того финансового благополучия, которое обеспечивают столице крупнейшие госкорпорации в виде отчислений налога на прибыль. Вторым источником являются налоги на доходы физических лиц города-многомиллионника.

По её мнению, когда власти в регионах, да и просто думающие люди слышат, что исключительно на благоустройство парков столица тратит 50 млрд рублей, а профицит бюджета Москвы только в первом полугодии 2017 года составил 210 млрд, это повергает в шок. К слову, на 210 сверхбюджетных столичных миллиардов Белгородская область могла бы прожить три года: наш региональный годовой бюджет – 64,8 млрд рублей.

Эксперт считает, что со сверхцентрализованной системой управления и перекошенной в сторону госсектора экономикой столицу можно сделать, где угодно.

В стране со сверхцентрализованным управлением можно поставить столицу хоть в городе Пупкинске (это, правда, будут дикие расходы на инфраструктуру), но и город Пупкинск соберёт внутри себя весь основной управленческий класс и со стороны власти, и со стороны бизнеса. «Лечить» надо не Москву, а систему российского политического и экономического управления, поскольку экономику России делают крупнейшие корпорации – частные и государственные. Но прежде всего – госкорпорации. Наталья Зубаревич

Столицу надо строить с нуля

А вот эксперт из Белгорода – член-корреспондент Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения, сопредседатель Белгородского регионального отделения международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор», академик Виктор Овчинников убеждён, что в сегодняшней обстановке нашему государству новая столица необходима. И продиктовано это самим временем.