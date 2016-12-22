Распространявший порнографию с участием детей пенсионер из Алексеевки отделался штрафом

12:53

Пожилому жителю Белгородской области грозило до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в январе 2013 года 65-летний мужчина приобрёл компьютер и, подключив его к Интернету, скачивал видео с участием детей, которые комплексная искусствоведческая экспертиза признала порнографическими и нарушающими принципы половой морали. Файлы пенсионер хранил вплоть до 2016 года и демонстрировал своим знакомым.

Помимо этого материалы находились в открытом доступе для пользователей файлообменной сети.

Мужчина признан виновным в хранении в целях распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, с использованием сети Интернет по ч. 2 ст. 242.1 Уголовного кодекса РФ. Ему предстоит выплатить штраф в 100 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Белгородской области.