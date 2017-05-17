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Пятый весенний турнир по бадминтону прошёл в Белгородской области

16:16
17 Мая 2017
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14 мая в  ФОКе «Парус» прошёл пятый юбилейный весенний турнир по бадминтону. В нём принимали участие 42 спортсмена из четырёх городов области: Белгород, Разумное, Старый Оскол и Губкин. В соревнованиях допускались абсолютно все,  независимо от возраста и опыта.


Мы именно боремся всегда за массовость. Все желающие могут прийти. Ракетка, волан, и мы предоставим все возможности показать себя.

Владимир Хаецкий

главный судья соревнований

Лёгкие розыгрыши и нехитрые движения, демократичные правила и минимум инвентаря привлекают к этому занятию внимание. Участники могли проявить себя в личных и парных состязаниях в трёх возрастных категориях.

Бадминтон, потому что очень интересно. Просто попробовала когда-то. Мне очень понравилось, и решила попробовать. А сложность игры в том, что надо быстро бегать и ракеткой сильно ударять.

Софья Шишлакова

участница турнира

Хитрость, гибкость, выносливость, идеальная координация, недюжинная сила и ловкость, умение развивать большую скорость – всё, что нужно спортсмену для победы.

Как признаётся главный судья, данный вид спорта не развит в области, однако организаторы наблюдают прогресс. В турнире с каждым годом всё больше и больше участников. Ведь бадминтон - – самый быстрый ракеточный вид спорта и второй по популярности и вовлечённости в мире после футбола.

Видео Николая Русанова


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