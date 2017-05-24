Пяти из 28 участников наркосообщества в Белгороде огласили приговоры

17:07

Ранее перед судом предстали ещё 12 членов организованной преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.

Пятеро подсудимых входили в состав международного преступного сообщества, которое занималось распространением «спайсов» и «солей», и выполняли роль «закладчиков».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, в Белгородской области находилось структурное подразделение преступной организации. Были установлены и задержаны 28 предполагаемых участников наркосообщества – «закладчиков», которыми руководили «кураторы».

Чтобы стать участником преступной организации, необходимо было пройти стажировку и выбрать регион для противоправной деятельности. Впоследствии они распространяли наркотики бесконтактным способом через интернет.

Пятеро подсудимых, являющихся гражданами стран ближнего зарубежья, признаны виновными по ч. 2 ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе» и ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт и покушение на сбыт наркотических средств организованной группой в крупном и особо крупном размере».

Октябрьский районный суд Белгорода приговорил их к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от 10 до 14 лет.

В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении ещё шестерых предполагаемых участников наркосообщества. В отношении 10 задержанных продолжается предварительное расследование.