Общество:

Пять суток ареста получила жительница Белгорода, не повиновавшись сотрудникам ГИБДД

13:49
13 Апреля 2017
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Женщина, остановленная днём инспекторами на своём личном автомобиле, отказалась передать им водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортное средство.

Таким образом белгородка нарушила ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей».

Как отмечает пресс-служба Октябрьского районного суда Белгорода, правонарушение автовладелица совершила умышленно, что «свидетельствует о её низкой культуре, поскольку она грубо и цинично пренебрегла интересами общества, игнорировала правила приличия и благопристойности, показала свое антиобщественное поведение». Женщина не только отказалась выполнить законные требования сотрудников полиции, но и воспрепятствовала исполнению ими своих служебных обязанностей.

Суд признал белгородку виновной и назначил ей пять суток административного ареста. Суд заключил, что именно такое наказание в большей степени способно предупредить новые аналогичные правонарушения как самой подсудимой, так и другими лицами. Постановление не вступило в законную силу.

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