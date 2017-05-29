Профсоюз «Правда» пришёл на помощь сотрудникам «Тепличного комплекса Белогорья».

17:31

Вовремя вмешавшись в конфликт, помогли разрешить ситуацию. Договориться смогли при помощи профсоюза «Правда».

В профсоюзе «Правда» на рабочем совещании рассмотрели обращение работников «ТКБ» в присутствии руководства тепличного комплекса. Интересы трудящихся защищал лично председатель профсоюза Сергей Фуглаев.

Законодательством профессиональному союзу «Правда» предоставлено право осуществления общественного контроля за соблюдением работодателями норм, защищающих трудовые права и социальные гарантии работников. При выявлении нарушений в применении трудового законодательства профсоюз вправе требовать их устранения со стороны работодателей.

Инициативная группа работников ООО «ТКБ» обратилась в свой профсоюз с несколькими вопросами, в числе которых – корректировка графика выходных, расписание движения служебного транспорта, увеличение норм выдачи резиновых перчаток, необходимость составления акта отсутствия на рабочем месте и т. д.

За одним столом собрались руководители ключевых подразделений комплекса и инициативная группа работников, которые для разрешения ситуации обратились в профсоюз «Правда». В результате – ни один из вопросов не остался без ответа. Итогом встречи стало подписание официального трёхстороннего документа.

Работник не всегда доверяет работодателю, а профсоюзу «Правда» доверяет. У нас будет тройственный союз – администрация ТКБ, рабочие и профсоюз. То, что ситуация разрешилась таким образом – для меня большое счастье. Андрей Хардин

генеральный директор ООО «ТКБ»



Для работодателя – это благополучный исход, конфликта не произошло. Рабочие получили уверенность, что они – под защитой. К профессиональным интересам трудящихся следует отнести прежде всего их стремление улучшать условия труда, повышать моральную и материальную заинтересованность в результатах работы. В профсоюз «Правда» уже вступило больше трети коллектива предприятия. А это очевидное подтверждение доверия.





Я верю в то, что есть профсоюз, который отстоит наши права, защитит нас и поддержит во всех вопросах и конфликтах, которые возникают. Андрей Бухтияров

рабочий по поливам и подкормкам ООО «ТКБ»

Это заседание – не конечная точка. За развитием ситуации в тепличном комплексе профсоюз «Правда» будет следить и дальше.





Мне бы хотелось, чтобы такие встречи с предприятиями и с инициативными группами происходили регулярно – это снимает социальную напряжённость и приводит к сближению сторон. Главная наша задача – это защита прав и интересов трудящихся в рамках действующего законодательства. Сергей Фуглаев

председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»

По его словам, одна из важнейших задач профсоюза «Правда» – представлять интересы всех участников спорных ситуаций и решать их за круглым столом прежде, чем будут вовлечены в конфликт контролирующие органы. По опыту работы с организациями видно, что нет вопросов, которые нельзя решить во время встреч между администрацией предприятия и работниками. Профсоюз заинтересован в стабильном развитии предприятий, в росте заработной платы, высоких экономических показателях, увеличении количества рабочих мест и решении конфликтов мирным способом. Руководителям предприятия важно знать, что конструктивное решение вопросов с работниками – это совместная работа и профсоюз здесь просто необходим.

Мы будем всячески добиваться этой цели. Специалисты профсоюза по правовым вопросам продолжат оказывать консультации, поддержку, посредничество в переговорах. Защитить «Правда» готова любого члена профсоюза, у кого возникают вопросы к работодателю. Сергей Фуглаев

председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»

Все контакты профсоюза можно найти на его официальном сайте: правда31.ру.