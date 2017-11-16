Профсоюз «Правда» принял участие во Всероссийской научно-практической конференции

14:07

10 и 11 ноября в Белгороде прошла конференция на тему «Развитие региональных систем подготовки квалифицированных рабочих кадров: проблемы и перспективы».

Организатором конференции выступили департамент внутренней и кадровой политики области и Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Участниками пресс-конференции стали более 130 человек из 12 субъектов РФ, в числе которых представители федеральных и региональных организаций, образовательных центров, агентств, объединений работодателей.

В центре внимания были темы развития системы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, профессионального образования по стандартам и требованиям WorldSkills, реализация дуального обучения в вузах и другие.

Пленарное заседание открыл первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Андрей Миськов. Он поприветствовал участников конференции от имени руководства региона и поблагодарил за выбор Белгорода в качестве площадки для обсуждения актуальных вопросов экономического развития страны.

Ректор БГТУ им. В.Г. Шухова Сергей Глаголев отметил, что одним из направлений решения проблемы расширения спектра предоставления образовательных услуг является организация и развитие комплексной системы дополнительного профессионального образования на базе вузов. Это особенно актуально для технического вуза, имеющего не только высококвалифицированных преподавателей, но и мощную научно-исследовательскую, лабораторную и производственную базу.

От способности системы образования удовлетворять потребности личности и общества в качественных образовательных услугах принципиально зависят перспективы экономического и духовного развития страны. Сергей Глаголев



Директор по развитию системы профессиональных квалификаций ВНИИ труда Минтруда России, заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций, кандидат психологических наук Ирина Волошина в своём докладе акцентировала внимание на основных направлениях и задачах развития системы профессиональных квалификаций.

Начальник управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, доктор психологических наук, доцент Альбина Бучек отметила, что в регионе активно развивается система подготовки квалифицированных рабочих кадров.

Сегодня профессионалы составляют основной ресурс и потенциал для развития любого региона. Профсоюз «Правда» заинтересован в подготовке и трудоустройстве квалифицированных рабочих кадров для предприятий и организаций региона и активно поддерживает профессиональное образование, в том числе содействуя в проведении региональных этапов чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и «Абилимпикс». Сергей Фуглаев

председатель ММПС «Правда», президент Федерации адаптивного спорта

Проект поддержки среднего профессионального образования – один из приоритетных в работе профсоюза. Обмен опытом и изучение новых практик – основная цель участия во Всероссийской научно-практической конференции.

После пленарного заседания участники разделились на три группы, чтобы реализовать возможность открытого общения по интересующим их вопросам. Итогом обсуждений стало принятие итоговой резолюции конференции для представления в Минобрнауки и Минтруд России.