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Профсоюз «Правда» поздравляет белгородцев с Первомаем

10:45
01 Мая 2017
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Свои поздравления с праздником Мира, Весны и Труда направил Председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» Сергей Фуглаев.

«Дорогие друзья!

От имени коллектива профсоюза «Правда» и от себя лично поздравляю Вас с Днём международной солидарности трудящихся!

Первомай – любимый всеми поколениями народный праздник, праздник Мира, Весны и Труда. А весну каждый из нас встречает с особой радостью, с ней связаны надежды на добрые обновления и счастливые перемены.

1 мая мы в первую очередь поздравляем и чествуем людей труда.

Сплочённой работой, заботой о родной земле и любовью к своему дому мы создаём завтрашний день, благополучие нашей малой родины и страны в целом! Благодаря повседневной, эффективной работе и полной самоотдаче своему делу мы сможем воплотить в реальность любую мечту.

Поздравляю всех с праздником 1 мая! Желаю новых свершений на любимой работе и уважения коллег. Пусть вместе с теплом придут новые силы и идеи, а Ваш труд будет посильным, достойным, честным и приносящим только удовлетворение.

Мирного и чистого неба над головой, добра, благополучия и прекрасного весеннего настроения!

С праздником, друзья!»

Председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» Сергей Фуглаев

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