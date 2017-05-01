Профсоюз «Правда» поздравляет белгородцев с Первомаем
Свои поздравления с праздником Мира, Весны и Труда направил Председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» Сергей Фуглаев.
«Дорогие друзья!
От имени коллектива профсоюза «Правда» и от себя лично поздравляю Вас с Днём международной солидарности трудящихся!
Первомай – любимый всеми поколениями народный праздник, праздник Мира, Весны и Труда. А весну каждый из нас встречает с особой радостью, с ней связаны надежды на добрые обновления и счастливые перемены.
1 мая мы в первую очередь поздравляем и чествуем людей труда.
Сплочённой работой, заботой о родной земле и любовью к своему дому мы создаём завтрашний день, благополучие нашей малой родины и страны в целом! Благодаря повседневной, эффективной работе и полной самоотдаче своему делу мы сможем воплотить в реальность любую мечту.
Поздравляю всех с праздником 1 мая! Желаю новых свершений на любимой работе и уважения коллег. Пусть вместе с теплом придут новые силы и идеи, а Ваш труд будет посильным, достойным, честным и приносящим только удовлетворение.
Мирного и чистого неба над головой, добра, благополучия и прекрасного весеннего настроения!
С праздником, друзья!»
Председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» Сергей Фуглаев