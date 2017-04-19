Общество:

Продавец сельского магазина оштрафована на 250 тысяч рублей за взятку полицейскому

17:18
19 Апреля 2017
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59-летняя женщина пыталась подкупить правоохранителя, чтобы избежать ответственности за торговлю контрафактом в Белгородской области.

23 декабря 2016 года сотрудницу магазина для дачи пояснений по факту розничной торговли контрафактной продукцией вызвал оперуполномоченный ОБЭП и ПК ОМВД России по г. Губкину. В кабинете полицейского, желая уйти от административной ответственности за правонарушения, женщина положила на его стол 50 тыс. рублей. После передачи денег она была задержана.

Свою вину продавец признала. Уголовное дело в отношении неё по ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия» рассматривалось в особом порядке.

Губкинский городской суд признал жительницу округа виновной и приговорил к штрафу в 250 тыс. рублей с рассрочкой выплаты на два года один месяц, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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