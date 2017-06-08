Пришедший с наркотиками на вокзал Белгорода железнодорожник заплатит штраф

13:07

28-летнего мужчину с марихуаной в марте 2017 года задержали сотрудники транспортной полиции.

Свердловский районный суд Белгорода признал работника одного из железнодорожных предприятий виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». Ему назначено наказание в виде штрафа в 15 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.