Общество:

Пришедший с наркотиками на вокзал Белгорода железнодорожник заплатит штраф

13:07
08 Июня 2017
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28-летнего мужчину с марихуаной в марте 2017 года задержали сотрудники транспортной полиции.

Свердловский районный суд Белгорода признал работника одного из железнодорожных предприятий виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». Ему назначено наказание в виде штрафа в 15 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.


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