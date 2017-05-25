Президент белгородской Федерации кикбоксинга оштрафован на 500 рублей за своё поведение

18:00

Отрицать свою причастность к конфликту Олег Утенин не стал – наоборот, публично принёс извинения за компрометирующую ситуацию, которая произошла в ночь с 19 на 20 мая в одном из городских пабов.

История об избиении женщин президентом белгородской Федерации кикбоксинга в ночном заведении появилась в сети вчера, 24 мая, на странице одной из «пострадавших» – некой Эли Троцкой. А уже сегодня, 25 мая, новость разошлась по региональным и федеральным СМИ.

По словам девушки, в ночь на 20 мая в белгородском пабе, где она работала аниматором, ей пришлось стать свидетелем нелицеприятной истории с якобы избиением Олегом Утениным неизвестной девушки.

«Выйдя на улицу, я минут 10 наблюдала, как Утенин ругается и дерётся с девушками на улице. Никто не вступался за них. Потом, увидев, что пострадавшая начала снимать происходящее, он хотел скрыться от камеры в пабе, потащив за собой одну из девушек», – написано в посте в социальной сети.

До этого, по утверждениям Эли, Утенин неоднократно «домогался, оскорблял и избивал всех кого не лень, в том числе девушек». На видео подтверждения этому нет.. На своей странице в социальной сети девушка выставила видео с участием Утенина, однако самое криминальное, что он на нём делал – это использовал ненормативную лексику.

Помимо всего, со слов девушки, противостоять президенту Федерации кикбоксинга не смогла ни охрана, ни полиция. В итоге было написано заявление и даны показания.

Спортсмен подчеркнул, что причиной неприятного инцидента стала провокация, а также вынес предположение, что некто таким образом захотел привлечь внимание к собственной персоне. Сам глава федерации был оштрафован за административное нарушение.

Сам Олег Утенин принял решение записать публичное извинение, в котором сказал, что сожалеет о произошедшем.





Видео из паблика «Белгород – это интересно»