Общество:

Пресс-конференция Владимира Путина начинается

11:07
23 Декабря 2016
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Белгородскую область на этом мероприятии представляет корреспондент информационного агентства «Бел.Ру» Валерия Чирах.

Большое количество журналистов из российских и иностранных СМИ сегодня жаждут задать свои вопросы президенту России.

Многие завсегдатаи таких конференций приходят основательно подготовленными – с большими плакатами с кричащими надписями или провокационными картинками. Но поможет ли это привлечь внимание, неизвестно.

Мы начинаем прямую трансляцию. Всё, что будет интересно россиянам и жителям Белгородской области, появится на сайте «Бел.Ру».

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