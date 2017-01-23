Предпринимателя из Белгородской области осудят за незаконное получение кредита на 215 миллионов рублей

12:18

Бизнесмен обманом также пытался получить 29 млн рублей бюджетных средств.

Как сообщает СУ СКР по Воронежской области, с августа 2012 года по декабрь 2013 года директор двух воронежских предприятий по производству и реализации сельхозпродукции – 44-летний житель Белгородской области, обманув кредитные учреждения, незаконно получил кредиты на сумму, превышающую 215 млн рублей. Предприниматель предоставил ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии двух своих организаций.

В июне 2013 года бизнесмен для хищения бюджетных денежных средств предоставил в налоговую инспекцию декларацию по налогу на добавленную стоимость за 4-й квартал 2012 года, содержащую ложные сведения. В документе была указана информация о том, что возглавляемая им организация совершила покупку птицеводческого оборудования. Согласно декларации возмещению подлежало более 29 млн рублей налога на добавленную стоимость. В действительности никакой покупки предприятие не совершало.

Житель Белгородской области признал вину в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и трёх эпизодах получения как руководителем кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинившего крупный ущерб, по ч. 1 ст. 176 УК РФ.

Объём уголовного дела составил 87 томов, в рамках расследования допрошено более 60 свидетелей, проведено около 10 сложных судебных экспертиз и более 20 обысков и выемок документов. Помимо этого был наложен арест на имущество ранее руководимого обвиняемым предприятия, стоимость которого по оценкам экспертов превышает 300 млн рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд.