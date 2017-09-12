«Правда Патриот» - в действии. Как один день может изменить всю жизнь.

12:41

Современное российское общество выдвигает новые подходы к воспитанию гражданственности и патриотизма у нынешней молодёжи. Одной из приоритетных задач профсоюза «Правда» в рамках проекта «Правда Патриот» становится усиление внимания к патриотическим ценностям подрастающего поколения.

29 августа профсоюз «Правда» совместно с УМВД по Белгородской области и региональным УФНС организовал экскурсию в Академию ФСБ для ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Это уже не первая поездка, организованная общественной организацией в рамках проекта «Правда Патриот». Знакомство с учебным заведением впервые состоялось в декабре 2016 года, когда её посетили 22 школьника – дети членов профсоюза.

В этот раз, пройдя все пропускные пункты, вначале ребята оказались в музее Академии ФСБ, где их встретил уже знакомый профсоюзу сотрудник учебного отдела. Детали чекистских операций, о которых рассказывается в материалах экспозиций, и по сей день являются секретными материалами российских контрразведчиков. Экскурсия была очень насыщенной и познавательной, а учитывая, что большинство детей воспитывается в семьях людей, состоящих на государственной службе, то, возможно, и знаковой в принятии их решения о своей карьере.

Сегодня Академия – крупный многопрофильный учебно-научный центр. На её кафедрах работают 40 академиков, более 100 докторов наук, свыше 400 кандидатов наук. Этот мощный научно-педагогический потенциал осуществляет подготовку кадров не только для ФСБ России, но и для службы безопасности Президента России, Главного управления охраны, Службы внешней разведки, Федерального агентства правительственной связи и информации, Федеральной пограничной службы, Министерства обороны РФ и других ведомств.

Для решения указанных задач Академия ФСБ располагает всеми необходимыми возможностями. В её состав входят Институт криптографии, связи и информатики (ИКСИ), состоящий из трёх факультетов, семь академических факультетов – факультет подготовки руководящих кадров, контрразведывательный факультет, следственный факультет, переводческий факультет, специальный факультет, оперативно-технический факультет, факультет заочного обучения. Академия располагает большим фондом учебной и научной литературы.

Выпускники Академии надёжно обеспечивают безопасность страны: ведут непримиримую борьбу с международным терроризмом, противодействуют подрывным акциям спецслужб иностранных государств, экономическим преступлениям и коррупции, охраняют государственную границу, обеспечивают информационную безопасность. Они достойно продолжают профессиональные традиции и с честью выполняют свой служебный долг.

Среди современных известных личностей выпускниками Академии являются – президент РФ Владимир Путин, директор ФСБ РФ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, специальный представитель президента РФ Сергей Иванов.

За несколько часов, проведённых в Академии, ребята успели посетить музей и встретиться с замечательными и интересными людьми. Вдохновлённые общением с сотрудниками учебного заведения и увиденным, белгородцы отправились на уже традиционную экскурсию по Москве с посещением Красной площади. Все участники поездки остались в полном восторге и восхищении от увиденного.

Эта экскурсия была бы невозможна без поддержки Академии ФСБ России в лице начальника Академии Виктора Остроухова, Управления ФНС России по Белгородской области в лице руководителя управления Сергея Воронина и Управления МВД России по Белгородской области в лице начальника управления Василия Умнова. Возможно, пройдёт несколько лет, и среди выпускников Академии ФСБ появятся фамилии белгородских ребят, которые побывали на этой экскурсии.