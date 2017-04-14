Позитивный контент белгородских разработчиков может быть отмечен на федеральном уровне

18:32

Традиционно в День защиты детей, 1 июня начинается приём заявок на восьмой Всероссийский конкурс интернет-проектов для детей, подростков и молодёжи «Позитивный контент».

Цель одного из самых известных и престижных конкурсов Рунета - поддержать лучшие проекты для детей, подростков и молодёжи, способствующие развитию позитивного мышления и творческой среды, повышению уровня образованности, а также укреплению веры в безграничность человеческих сил и возможностей.

На конкурс «Позитивный контент» могут быть заявлены уже реализованные проекты, имеющие действующие интернет-ссылки: сайты, блоги, медиаресурсы, видеоканалы, группы в социальных сетях, компьютерные и онлайн-игры, а также приложения, адаптированные для самых популярных мобильных платформ (Android, iOS и\или Windows). Проект должен быть запущен не позднее января 2017 года.

Соревнования проводятся в девяти основных номинациях и пяти специальных, среди которых:

● Лучший сайт для детей.

● За пределами .RU (для сайтов, открытых в зарубежных доменных зонах).

● Развитие цифровой грамотности.

● Инициативы, направленные на малозащищенные группы населения.

● Социально ориентированный коммерческий интернет-проект.

Заявки на участие в «Позитивном контенте» версии 2017 года принимаются до 1 октября, к 20 октября будет сформирован шорт-лист номинантов (определены финалисты конкурса), объявление результатов и награждение лауреатов состоится в ноябре в рамках «Премии Рунета 2017».

Участие в конкурсе “Позитивный контент” - это:

● ценные призы от организаторов и партнёров;

● присвоение проектам-номинантам отличительного знака качества «Позитивный контент»;

● включение проектов-номинантов в каталог «ВебЛандия»;

● информационная поддержка проекта в СМИ, а также на интернет-ресурсах организаторов и партнеров конкурса;

● возможность получить домен в .ДЕТИ и таким образом стать частью особого интернет-пространства для детей и подростков;

● техническая поддержка интернет-ресурсов для детей и молодёжи.

Генеральным партнёром Всероссийского конкурса «Позитивный контент» выступил компания «Ростелеком». Компания поддержит участников основной номинации «Лучшие сайты учреждений образования и культуры»: её лауреаты будут награждены дополнительными призами от Ростелекома.