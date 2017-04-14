Общество:

Позитивный контент белгородских разработчиков может быть отмечен на федеральном уровне

18:32
14 Апреля 2017
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Традиционно в День защиты детей, 1 июня начинается приём заявок на восьмой Всероссийский конкурс интернет-проектов для детей, подростков и молодёжи «Позитивный контент».

Цель одного из самых известных и престижных конкурсов Рунета - поддержать лучшие проекты для детей, подростков и молодёжи, способствующие развитию позитивного мышления и творческой среды, повышению уровня образованности, а также укреплению веры в безграничность человеческих сил и возможностей.

На конкурс «Позитивный контент» могут быть заявлены уже реализованные проекты, имеющие действующие интернет-ссылки: сайты, блоги, медиаресурсы, видеоканалы, группы в социальных сетях, компьютерные и онлайн-игры, а также приложения, адаптированные для самых популярных мобильных платформ (Android, iOS и\или Windows). Проект должен быть запущен не позднее января 2017 года.

Соревнования проводятся в девяти основных номинациях и пяти специальных, среди которых:

●     Лучший сайт для детей.

●     За пределами .RU (для сайтов, открытых в зарубежных доменных зонах).

●     Развитие цифровой грамотности.

●     Инициативы, направленные на малозащищенные группы населения.

●     Социально ориентированный коммерческий интернет-проект.

Заявки на участие в «Позитивном контенте» версии 2017 года принимаются до 1 октября, к  20 октября будет сформирован шорт-лист номинантов (определены финалисты конкурса), объявление результатов и награждение лауреатов состоится в ноябре в рамках «Премии Рунета 2017».

Участие в конкурсе “Позитивный контент” - это:

●     ценные призы от организаторов и партнёров;

●     присвоение проектам-номинантам отличительного знака качества «Позитивный контент»;

●     включение проектов-номинантов в каталог «ВебЛандия»;

●     информационная поддержка проекта в СМИ, а также на интернет-ресурсах организаторов и партнеров конкурса;

●     возможность получить домен в .ДЕТИ и таким образом стать частью особого интернет-пространства для детей и подростков;

●     техническая поддержка интернет-ресурсов для детей и молодёжи.

Генеральным партнёром Всероссийского конкурса «Позитивный контент» выступил компания «Ростелеком». Компания поддержит участников основной номинации «Лучшие сайты учреждений образования и культуры»: её лауреаты будут награждены дополнительными призами от Ростелекома.
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