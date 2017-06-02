Общество:

Пожаловаться на коррупцию при оформлении жилья или земли можно по телефону и интернету

11:05
02 Июня 2017
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В белгородском Росреестре работают антикоррупционные каналы обратной связи с клиентами ведомства.

Звонки принимаются по телефону доверия (4722) 35-85-48. Звонить можно круглые сутки, автоответчик запишет обращение. Также можно сообщить руководству учреждения о нарушении закона по интернету. Для этого на сайте Росреестра работает вкладка «Противодействие коррупции». Можно написать и на электронку по адресу 31_upr@rosreestr.ru либо anticorruption@rosreestr.ru.

Анонимные сообщения не рассматриваются.

В обращении следует указывать наименование госоргана, куда оно направляется, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица или его должность. Плюс – фамилию, имя, отчество, почтовый адрес заявителя. Ответ или уведомление направят по почте.

Максимальный срок рассмотрения обращения – 30 дней, напомнили в областном управлении Росреестра.


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