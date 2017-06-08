Поздравление с Днём социального работника от первых лиц Белгородской области

08:15

Официально праздник отмечается в России 8 июня.

Свои поздравления социальным работникам направили первые лица Белгородской области: губернатор Евгений Савченко, председатель облдумы Василий Потрясаев и главный федеральный инспектор региона Александр Закоржевский.

Уважаемые работники и ветераны системы социальной защиты населения области! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Этот день – замечательный повод выразить слова искренней признательности людям благородной профессии. Ваши компетентность, умение работать с людьми заслуживают глубокого уважения и поддержки. Ежедневно помогая пенсионерам и инвалидам, малообеспеченным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, вы проявляете сердечную теплоту и внимание, доброту и чуткость к чужому горю. Невозможно переоценить роль каждого сотрудника и всей системы социальной защиты в процессах формирования общественной стабильности.

В Белгородской области успешно реализуются программы по поддержке граждан, нуждающихся в дополнительной защите. Решение социальных задач невозможно без постоянного и эффективного взаимодействия органов власти, представителей бизнес-сообщества, руководства предприятий и организаций, медицинских и образовательных учреждений, неравнодушных граждан. Приятно отметить, что социальные проблемы мы решаем всем миром, искренне отзываясь на благотворительные инициативы.

Чествуя сотрудников социальных служб, хочется напомнить, что и от нашего с вами личного внимания к окружающим людям, милосердия и человечности зависит всеобщее благополучие.

Дорогие социальные работники, от всей души желаем вам дальнейших успехов на трудовом поприще, крепкого здоровья и семейного тепла, добра и новых свершений на благо Белгородчины!» – говорится в поздравлении.

Напомним, 6 июня лучшие социальные работники Белгородской области получили заслуженные награды.