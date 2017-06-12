Общество:

Поздравление с Днём России от профсоюза «Правда»

09:00
12 Июня 2017
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Официально День России отмечают 12 июня. Свои поздравления жителям Белгородской области направил председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» – Сергей Фуглаев.

«Дорогие земляки!

От имени профсоюза «Правда» и от себя лично сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником – Днём России!

Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства, великую национальную идею и единение народов вокруг неё. Он вызывает неподдельную гордость за наше славное прошлое. Нам, жителям современной России, предстоит ещё многое сделать, чтобы наши дети и внуки жили в процветающей державе. На нас лежит общая ответственность за достойное будущее страны! Поэтому, от всей души желаю всем успехов в добрых делах и начинаниях на благо нашей любимой Родины!

Желаю вам здоровья, мира и согласия, уверенности в завтрашнем дне, новых свершений во имя малой Родины и великой России!», – сказано в сообщении.

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