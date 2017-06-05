Поздравление с Днём эколога от первых лиц региона получили белгородцы

08:07

Праздник отмечается 5 июня.

Всех причастных к охране окружающей среды поздравили губернатор Белгородской области Евгений Савченко, председатель областной Думы Василий Потрясаев и главный федеральный инспектор региона Александр Закоржевский.

«Уважаемые белгородцы!

Поздравляем вас с Днём эколога, профессиональным праздником людей, избравших благородный путь защиты окружающей среды.

2017 год – Год экологии в Российской Федерации. Вопросы охраны природы, а значит создания здоровой и безопасной среды для жизни человека, находятся в центре внимания на Белгородчине. Экологи помогают вырабатывать взвешенные решения по рациональному природопользованию, меры по борьбе с загрязнением вод, почв и атмосферы, по снижению количества и токсичности техногенных и бытовых отходов, выбросов транспорта, промышленных и сельхозпредприятий. Приятно отметить, что наши инициативы находят поддержку и понимание у руководителей хозяйствующих субъектов.

Белгородцы, проявляя активную гражданскую позицию, участвуют в экологических акциях. В рамках реализации программы «Зелёная столица» высажены сотни тысяч деревьев, превратившие пустыри и свалки в цветущие сады и леса.

Особое внимание уделяется охране уникальных природных и водных объектов, редких и вымирающих видов животных и растений. Проводится широкомасштабная разъяснительная работа. Как результат, Белгородская область – один из самых чистых регионов России.

Мы живём в красивом и богатом крае! Сохранить и приумножить этот великий дар для будущих поколений – наш общий долг. Помните: все вместе и каждый в отдельности – мы в ответе за мир, который оставим нашим детям!», – приводят слова поздравления в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.

Заканчивается официальное обращение пожеланиями успехов в экологической деятельности, а также счастья, здоровья и благополучия.