«Помоги ветерану» с «Правдой»: в Белгороде подвели итоги благотворительной акции в поддержку ветеранов ВОВ

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Суть акции заключалась в следующем: с 24 апреля по 31 мая межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» совместно с партнёрской сетью ООО «Аптечный дом» организовали приём медицинских товаров от всех желающих оказать безвозмездную помощь в 15 аптеках и офисе профсоюза для последующей передачи ветеранам Восточного округа Белгорода.

По итогам акции было собрано и передано более 190 позиций медицинских товаров: от стерильных салфеток и бинтов до жаропонижающих и обезболивающих препаратов, гигиенические средства и глюкометры.

Такая акция, которую инициировал профсоюз «Правда», направлена на формирование традиций благотворительности среди белгородцев. Ряды ветеранов Великой Отечественной войны, к сожалению, из года в год всё меньше и меньше. Поэтому помощь этой категории населения – в приоритете у «правдивцев».

Большинство из тех, кому сегодня будет оказана помощь, не могут свободно передвигаться, есть серьёзные проблемы со здоровьем. Поэтому в кратчайшие сроки мы им передадим все приобретённые белгородцами медицинские товары. Владимир Гаврилов председатель Совета Ветеранов войны и труда Восточного округа

Это замечательно – чествовать наших дорогих и уважаемых ветеранов, поздравлять их. В их дни рождения, в праздники, 9 Мая. Но я все-таки считаю, что нужно оказывать внимание и помогать ветеранам в течение всего года. Приглашать их на те или иные тематические встречи, чтобы вместе заниматься патриотическим воспитанием. Сергей Фуглаев председатель межрегионального межотраслевого профсоюза «Правда»

Символическая церемония передачи собранных медикаментов представителям Совета Ветеранов проходила в их «штаб-квартире» на Калинина, 1 в тёплой дружеской атмосфере. А за чаем ветераны и активисты ветеранского движения обсудили дальнейшие планы совместной работы и взаимодействия.

Хотелось бы сказать большое спасибо всем тем, кто присоединился к этой акции. В нашем городе много неравнодушных людей. Мы не должны стоять в стороне, каждый может помочь, ведь делать добро – это приятно, это подарок самому себе!

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