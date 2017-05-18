Полтора года отсидит украинец, насмерть сбивший человека в Белгороде

16:11

ДТП со смертельным исходом произошло в октябре прошлого года около посёлка Майский.

Вечером украинец сбил белгородца, который переходил проезжую часть по «зебре». От полученных травм пешеход скончался на месте аварии, а водитель скрылся.

Свидетели ДТП помогли правоохранителям по регистрационным знакам машины определить злоумышленника. Он был задержан полицейскими при попытке въезда на территорию Украины.

На водителя завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Учитывая, что житель соседнего государства оставил место ДТП и пытался выехать за пределы России, суд лишил его свободы сроком на один год шесть месяцев в колонии-поселении. Кроме того, после тюрьмы украинец два года будет лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, рассказали в пресс-службе Белгородского районного суда Белгородской области.