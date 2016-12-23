Половина читателей Бел.Ру поддерживает идею установки искусственной ёлки на Соборной площади

10:06

ИА «Бел.Ру» подводит итоги опроса, посвящённого мнению горожан о новинке Нового года.

Напомним, в 2016 году на Сборной площади Белгорода решили установить искусственную ель высотой 35 м.

50 % участников опроса были рады этому нововведению, так как наконец-то перестанут губить живые деревья. 17 % респондентов предпочли бы живую ёлку, так как, по их мнению, искусственная мало похожа на настоящую.

10 % белгородцев вообще не воспринимают искусственные ели и сосны и хотят всегда видеть живую ёлку на главной площади города.

Ещё 23 % респондентов этот вопрос вообще не интересен, так как они не ходят на Соборную площадь в праздники.

В следующем опросе мы решили узнать, что важного принёс в жизнь читателей ИА «Бел.Ру» уходящий 2016 год.