Половина читателей ИА «Бел.Ру» считает, что Кубок Конфедераций FIFA 2017 выиграет Чили

13:48

Неделю назад редакция поинтересовалась у своих читателей о том, кого они видят в качестве победителя FIFA 2017.

Треть опрошенных (33 %) уверена, что Кубок возьмёт Германия. 17 % респондентов полагают, что чемпионами в этом году станут португальцы.

Примечательно, что за Россию, Мексику, Камерун, Новую Зеландию и Австралию, которые также были среди вариантов, не было отдано ни одного голоса.

На этот раз мы спросим у читателей об их отношении к Telegram в свете последних событий.