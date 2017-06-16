Полмиллиона рублей за бездоговорное потребление Белгородэнерго вернуло через суд

14:06

Почти полмиллиона рублей взыскал суд с индивидуального предпринимателя за бездоговорное потребление электроэнергии.

Истцом по делу выступил филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго», установивший факт незаконного подключения к вводному кабелю в одном из зданий по улице Горяинова в городе Шебекино Белгородской области.

В ходе очередного рейда по выявлению нарушителей выяснилось, что кабель, снабжавший электроэнергией весь второй этаж здания, бизнесмен подключил не к отражённому в договоре энергоснабжения прибору учёта, а к счётчику, не введённому в эксплуатацию. Как результат – до поры потребитель пользовался электроэнергией бесплатно.

На владельца помещения был составлен акт с указанием периода самовольного подключения и убытков, рассчитанных, по Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 года № 442, исходя из пропускной способности кабеля.

В рамках защиты интересов компании, с целью возмещения причинённого ущерба, филиал обратился в суд, который удовлетворил требования в полном объёме. По данному факту в полицию направлен заявительский материал, принимаются меры к возбуждению уголовного дела.

Бездоговорное и безучётное потребление электричества относятся к наиболее распространённым способам хищения электроэнергии. Первое выражается в несанкционированном подключении к сетям, второе — во вмешательстве в работу или конструкцию приборов учёта. Все методы и способы хищений находятся у сотрудников Белгородэнерго на особом контроле. С начала года в регионе выявлено уже 360 фактов незаконного потребления электроэнергии на сумму свыше 27 млн рублей. При этом 70 % украденного приходится на долю юридических лиц.

Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причём в случае выявления хищений нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за нарушение правил пользования электроэнергией, устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение к сетям.

ПАО «МРСК Центра» продолжает системную работу по предотвращению и пресечению в регионах своей ответственности (11 субъектов Центрального федерального округа) фактов безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии. Персонал компании проводит регулярные рейды.

Особое внимание уделяется работе с проблемными потребителями. Их проверку предваряет тщательная подготовка и инструктаж участников рейдов специалистами подразделений безопасности филиалов. В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий привлекаются сотрудники региональных УФСБ и УМВД России. Заявительские материалы по фактам несанкционированного энергопотребления, выявленным блоком безопасности МРСК Центра, направляются в правоохранительные органы и нередко служат основанием для возбуждения в отношении энерговоров уголовных дел.

Напомним, от преступных действий нарушителей страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность отключений электричества и возникновения пожаров.

МРСК Центра намерена последовательно добиваться возмещения ущерба, нанесённого недобросовестными потребителями.