Общество:

Полиция Белгорода устанавливает местонахождение пропавшей девочки-подростка

17:58
27 Декабря 2016
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По предварительной информации, 16-летняя Екатерина Цуканова может находиться в Ставропольском крае.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области, 23 декабря 2016 года девочка вышла из общежития на улице Апанасенко, 51 в Белгороде, с тех пор о ней ничего неизвестно.

Цукановой Екатерине Евгеньевне на вид – 16 лет. Рост девочки составляет 160 см, у неё худощавое телосложение, тёмно-русые длинные волосы, карие глаза и пухлые губы.

Подросток была одета в чёрную куртку, тёмно-синие джинсы и шапку светлого цвета.

Любую информацию о разыскиваемой правоохранители просят сообщать в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Белгороду по телефону (4722) 26-37-94 или 02.

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