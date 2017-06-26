Покупатели новых квартир в таун-парке «Европа» рискуют остаться без жилья и без денег

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Процедуру банкротства начали в отношении застройщика ООО «Белогорье Инвест-Строй». У «дольщиков» есть неделя, чтобы включиться в реестр кредиторов и получить хоть какой-то шанс вернуть свои деньги или добиться положенных им по договору квартир.

В субботу, 24 июня, на собрании потенциальных владельцев квартир данного таун-парка и обсуждался этот вопрос. Инициатором встречи, как и нашего журналистского расследования, выступила представитель «дольщиков», юрист Елизавета Сагулякина.

Речь идёт о проблемном микрорайоне таун-парк «Европа» в пригороде Белгорода, район «Сити Молла», застройщик ООО «Белогорье Инвест-Строй». Строительство домов там должно было завершиться в декабре 2014 года, на сегодняшний день часть домов не только не достроена, отсутствует как разрешение на ввод, так и разрешение на строительство. Один из участков под многоквартирным домом (ул. Пражская 5а), каким-то образом переоформлен на бывшего директора Пристана Вячеслава Семёновича (копии подтверждающих документов в редакцию предоставлены – прим. ред.), хотя квартиры в этом доме проданы людям на условиях договоров долевого участия в строительстве. Определением Арбитражного суда Белгородской области от 29.05.2017 года в отношении ООО «Белогорье Инвест-Строй» введена процедура наблюдения, то есть начато банкротство застройщика. Я представляю интересы шести дольщиков дома по ул. Пражской, 5. Подали иски в суд общей юрисдикции, будем включаться в процедуру банкротства. Елизавета Сагулякина юрист

ИА «Бел.Ру» пригласило на встречу эксперта по правовым вопросам – куратора нашего социального проекта «Ваш личный адвокат» Максима Жарикова. Он обратил внимание собравшихся на тонкости ситуации, риски и, главное, очень сжатые сроки, оставшиеся для того, чтобы включиться в список кредиторов по делу о банкротстве застройщика.





2 июня 2017 года в газете «Коммерсантъ» было опубликовано объявление о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «Белогорье Инвест-Строй». И в течение 30 дней лица, которые считают, что у них имеются какие-либо законные требования к должнику, вправе их предъявить, после чего Арбитражный суд примет решение о возможности включить в реестр требований кредиторов должника заявленные требования.

На данный момент к должнику ООО «Белогорье Инвест-Строй» заявлены требования кредиторов на сумму более 44,6 миллионов рублей. Обратились три лица на сумму 5 миллионов руб, а также Вячеслав Семёнович Пристан, который заявил требование в сумме 39,6 миллионов рублей. И в данном случае необходимо разобраться, как перед ним у Общества сложилась эта сумма задолженности. Особенно подозрительным является тот факт, что господин Пристан до 2 мая 2017 года являлся директором ООО «Белогорье Инвест-Строй». По первым трём лицам, заявившим свои требования, имеются решения суда, а вот господин Пристан обратился с требованием, которое не подтверждено судебным решением, поэтому оно оспоримо. Оспаривать его может один из кредиторов – коими вы на данный момент не являетесь – и конкурсный управляющий. А он, фактически, работает на лицо, заинтересованное в банкротстве, и, вполне возможно, делать этого не будет. Максим Жариков адвокат

Временным управляющим должника, по решению Арбитражного суда, на данный момент является Артём Маслиёв, которой, как заметил адвокат М. Жариков, обязан составить реестр требований кредиторов, в пятидневный срок известить всех известных ему участников строительства о введении наблюдения или об открытии конкурсного производства и о возможности предъявления участниками строительства требований о передаче жилых помещений и (или) денежных требований. Также он вправе признавать сделки должника недействительными и возражать в отношении заявленных требований кредиторов. До настоящего времени ни один участник строительства, если он таковым является, не был извещён о введении процедуры банкротства, не было и возражений от временного управляющего на требования основного кредитора Вячеслава Пристана.

Артём Маслиёв является арбитражным управляющим и действует в интересах «той стороны». И имеются сомнения в том, что он будет оспаривать сделки крупных кредиторов, защищая ваши права. Таким образом, у вас осталось несколько дней для того, что бы собрать все необходимые документы и обратиться в суд. Максим Жариков адвокат

Максим Павлович подчеркнул, что заинтересованные граждане должны до 02.07.2017 года заявить все свои требования в Арбитражном суде и выбрать вид этого требования в зависимости от договора, готовности объекта и разрешительных документов. Если этого не сделать, то дольщики лишаются всяческих прав требований к должнику. В случае, если они обратятся позднее указанной даты, их требования останутся за реестром.

Включение в реестр кредиторов. Кому и что оно даёт

Процедура банкротства застройщиков – сегодня, увы, не редкость. И участникам строительства важно знать и понимать, что они вправе сделать по закону, чтобы отстоять свои интересы. В частности, если объявлено о начале банкротства застройщика, у дольщика после публикации в СМИ объявления о введении процедуры наблюдения в отношении должника есть положенные 30 дней, чтобы обратиться в Арбитражный суд с заявлением своих требований.

Что происходит в случае, если вы как участники строительства успеваете обратиться в суд в отведённые сроки?

Вас вносят в реестр требований кредиторов. В зависимости от ваших требований, возможно, будет создан подреестр, если вас признают участниками долевого строительства, а не лицами, заявившими какие-либо денежные требования.

Если граждане, заявившие свои требования, являются участниками долевого строительства, у них имеется ряд преференций, которые недоступны иным кредиторам, так как законодатель усилил защиту прав граждан – участников строительства, выделяя их в особую группу кредиторов. Среди преференций, предоставленных участникам строительства для наиболее эффективной защиты нарушенных прав, можно, прежде всего, выделить возможность выбора формы выражения требований к застройщику: денежная, либо передача жилого помещения. Погашение требований осуществляется в третьей очереди, тогда как для остальных кредиторов предусмотрена четвёртая очередь. Участники строительства могут проводить своё собственное собрание кредиторов с отдельными полномочиями, на котором только они имеют право голоса. Участникам строительства предоставлена возможность установления убытков, понесённых ввиду неисполнения застройщиком своих обязательств. Максим Жариков адвокат

После включения ваших требований в реестр кредиторов, имущество, на которое вы претендуете, не будет участвовать в конкурсной массе, то есть оно не будет реализовано для погашения требований всех остальных кредиторов. В противном случае, недвижимое имущество, на которое вы претендуете, в ходе процедуры банкротства будет реализовано с торгов, а денежные средства распределены прежде всего на расходы арбитражного управляющего (иногда они доходят до десятков миллионов рублей), после чего распределены между кредиторами, если вообще будет что распределять.

Необходимо войти своими требованиями в реестр требований кредиторов и, прежде всего, попытаться сменить арбитражного управляющего. Потому что после процедуры наблюдения будет конкурсное производство, в ходе которого как раз и происходит реализация имущества должника. И в это производство можно заявить своего арбитражного управляющего, который будет работать в ваших интересах. Максим Жариков адвокат

Таун-парк «Европа»: успеть заявиться за пять дней!

По большому счёту у участников строительства, намеревавшихся получить квартиры в таун-парке «Европа», осталось пять рабочих дней для обращения с требованиями к должнику-застройщику в Арбитражный суд.

Как отметил адвокат Максим Жариков, цель граждан – вступить в реестр требований кредиторов, чтобы у них возникли права, предусмотренные законом о банкротстве. После этого необходимо назначить квалифицированного юриста, либо поставить своего арбитражного управляющего, который будет защищать их права, следить за теми кредиторами, которые вошли в реестр, и преследовать цель передачи участникам строительства объектов недвижимости, за которые они оплатили деньги.

Сейчас заявлено требований на сумму более 44,6 миллионов рублей. Если вы все вместе соберётесь, ещё не известно, хватит ли суммы ваших требований для принятия решения на собрании кредиторов, так как, возможно, она будет меньше той, что заявлена бывшим директором общества – господином Пристаном. Вполне возможно, что заинтересованным в банкротстве лицом уже подсчитан общий размер требований участников долевого строительства, преследуя цель получить большинство на собрании кредиторов и не допустить разрешение важнейших вопросов, в том числе и смену арбитражного управляющего. Скорее всего, только предложенный вами арбитражный управляющий сможет признать подозрительные сделки недействительными, в том числе с основным кредитором – господином Пристаном, потому что эта сделка не подтверждена решениями судов, и кто знает, на основании чего появился такой долг. Нужно, чтобы в реестре остались только законные требования, и никто не имел возможности претендовать на ваше имущество. Максим Жариков адвокат

ИА «Бел.Ру» будет следить за дальнейшим развитием ситуации. В настоящее время достигнута договорённость о встрече с нынешним директором ООО «Белогорье Инвест-Строй» Сергеем Иваненко. Экс-директор организации Вячеслав Пристан от встречи с нами отказался, сославшись на отъезд за границу.