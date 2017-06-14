Общество:

Покупатели избили и отобрали у белгородца выставленные на продажу в интернете телефоны

13:50
14 Июня 2017
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Только при личной встрече продавец понял, что двое молодых людей не собирались покупать дорогостоящие гаджеты.

Житель Белгорода обратился в полицию с сообщением о грабеже. Правоохранители в течение получаса задержали подозреваемых – ранее не судимых 22-летнего новооскольца и 24-летнего жителя Корочанского района.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, потерпевший разместил в интернете объявление о продаже двух телефонов. С его помощью на него и вышли злоумышленники. Они назначили продавцу встречу вечером в одном из жилых дворов областного центра.

Но во время сделки белгородец заподозрил неладное, выяснив, что приобретать гаджеты за деньги молодые люди и не собирались. Один из них ударил продавца по телу и голове и отобрал телефоны.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы.


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