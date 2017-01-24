Подозреваемый по делу об убийстве в Дубовом просил отпустить его под залог в миллион рублей

09:48

Белгородский районный суд отклонил просьбы мужчины о крупном залоге либо домашнем аресте.

Напомним, убийство произошло в ночь с 17 на 18 января в частной бане после ссоры двух отдыхавших там друзей. Мёртвого мужчину с множеством ранений в области головы, туловища и конечностей, а также торчащим из шеи ножом нашли во дворе своего дома.

По мнению следствия, находясь на свободе, обвиняемый в убийстве может скрыть следы преступления, поэтому он заключён под стражу, сообщает пресс-служба суда.