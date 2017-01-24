Общество:

Подозреваемый по делу об убийстве в Дубовом просил отпустить его под залог в миллион рублей

09:48
24 Января 2017
2013
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Белгородский районный суд отклонил просьбы мужчины о крупном залоге либо домашнем аресте. 

Напомним, убийство произошло в ночь с 17 на 18 января в частной бане после ссоры двух отдыхавших там друзей. Мёртвого мужчину с множеством ранений в области головы, туловища и конечностей, а также торчащим из шеи ножом нашли во дворе своего дома. 

По мнению следствия, находясь на свободе, обвиняемый в убийстве может скрыть следы преступления, поэтому он заключён под стражу, сообщает пресс-служба суда. 

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