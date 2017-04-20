Почти три миллиона рублей заплатит завод в Старом Осколе родственникам погибшего сотрудника

16:33

Слесарь-ремонтник 5-го разряда получил тяжёлые травмы при техническом обслуживании ленточного конвейера.

Несчастный случай произошёл 10 июня 2016 года в литейном цехе ПАО «Оскольский завод металлургического машиностроения». У работника предприятия в результате случившегося были зафиксированы тяжёлые травмы головы, грудной клетки, руки. Через несколько дней он скончался в больнице.

Согласно акту о несчастном случае на производстве, причиной случившегося стали нарушение требований охраны труда самим пострадавшим, неудовлетворительная организация проведения работ по техническому обслуживанию ленточных конвейеров и недостаточный контроль за проведением таких работ со стороны должностных лиц предприятия.

Завод выплатил матери погибшего компенсацию более 145 тыс. рублей, возместил затраты на лечение сына и лекарства во время нахождения его в больнице и оплатил затраты на организацию похорон и ритуальные услуги.

Но семья погибшего обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 9 млн рублей.

Старооскольский городской суд Белгородской области иск удовлетворил частично. В пользу матери с завода взыскано 550 тыс. рублей, в пользу отца – 400 тыс. рублей и по 300 тыс. рублей в пользу каждого из двух братьев.

Семья погибшего сотрудника предприятия осталась недовольна таким решением и обжаловала его в Белгородском областном суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Белгородского областного суда отметила, что суд первой инстанции не учёл тот факт, что мать погибшего находилась на его иждивении, а также тяжёлую психологическую травму, которую она перенесла, что негативно сказалось на её здоровье. Не принято во внимание и ухудшение состояния здоровья его отца, который продолжает работать на предприятии, где погиб его сын, что причиняет ему дополнительные нравственные страдания.

В результате размер компенсации увеличен в пользу матери погибшего до 800 тыс. рублей, в пользу отца и двух братьев – до 700 тыс. рублей каждому, сообщает пресс-служба Белгородского областного суда.