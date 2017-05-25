Почти 50 % жителей Белгорода получали отказы в работе из-за внешности

10:34

Сайт по поиску работы Зарплата.ру узнал у 796 зарегистрированных на портале горожан, откажутся ли они от работы мечты из-за несоответствия внешности.

51 % участников опроса рассказал, что встречал вакансии, в которых указаны требования к внешнему виду сотрудника, включая стиль одежды. Почти половина респондентов сообщила, что знакома с отказами работодателей из-за несоответствующей внешности. 72 % назвали такой отказ несправедливым.

Требования к внешнему виду чаще всего работодатели предъявляют к кандидатам на вакансии администраторов, секретарей, сотрудников офисов и продавцов. Половина опрошенных горожан согласилась с правом работодателя указывать критерии внешности будущего работника.

Каждого пятого белгородца выбор сотрудника по внешности заставляет сомневаться в адекватности работодателя. Каждый шестой участник опроса разделяет иронию работодателя. У каждого восьмого такой подход вызывает возмущение, а каждый десятый расстраивается из-за внешности, не соответствующей требованиям. 43 % относятся к этому вопросу безразлично.

22 % респондентов пройдут мимо вакансии, если их внешность не подходит под указанные критерии. 37 % являются более настойчивыми и сделают попытку попасть на работу в интересующую компанию с помощью своих навыков и знаний. 40 % ответили, что пытаться устроиться в компанию, где внешность важнее опыта, – пустая трата времени, сообщает пресс-служба портала Зарплата.ру.