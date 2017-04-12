Почему невнимательные белгородцы платят за газ по нормативу, или К вопросу о плановой поверке счётчиков

15:38

В редакцию ИА «Бел.Ру» обратился житель Белгорода с просьбой выяснить, правомерны ли со стороны ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» начисления за потреблённый газ по нормативу, если закончился срок поверки прибора учёта газа. За разъяснениями мы обратились в газоснабжающую организацию.

20 февраля 2017 года закончился срок поверки газового счётчика. 8 апреля 2017 года счётчик будет заменён. За период с 20.02.2017 года по 08.04.2017 года ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» требует оплату за потреблённый газ по цене, рассчитанной по нормативу, а не исходя из объёма среднемесячного потребления газа потребителем, определённого по прибору учёта газа за период не менее одного года (см. п. 30, п. 31 Постановления Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 года). Вопрос: правомерно ли требование ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»? Спасибо! Игорь

Как заметила заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Ольга Горбатовская, с такими ситуациями специалисты компании сталкиваются регулярно, несмотря на постоянное оповещение жителей региона через СМИ, квитанции за газ, объявления в абонентских пунктах.

«В данном случае мы видим, что старый прибор учёта на поверку не передан, а вместо него 8 апреля будет установлен новый. В соответствии с пунктом 30 постановления Правительства № 549, на которое ссылается абонент, начисление по среднемесячным показателям счётчика предусмотрено на время отсутствия прибора учёта только в том случае, если он передан на поверку своевременно. И если мы говорим о букве закона, в данной ситуации следует руководствоваться пунктом 81(12) Правил предоставления коммунальных услуг …, утверждённых постановлением Правительства РФ № 354 (от 06.05.2011 года). А он гласит, что в случае истечения межповерочного интервала прибор учёта газа считается вышедшим из строя, и тогда начисления производятся исходя из нормативов потребления», – пояснила заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Ольга Горбатовская.

Нормативы потребления утверждает Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области. А так как это величина расчётная, в большинстве случаев она оказывается выше показателей фактического газопотребления, определяемого по прибору учёта. Отсюда и недовольство граждан: никто не желает переплачивать.

На вопрос, где и как абонент может узнать о наступлении времени поверки счётчика, чтобы избежать подобной ситуации, Ольга Ивановна ответила следующее: «Межповерочный срок для каждого типа прибора учёта устанавливается заводом-изготовителем и отражается в паспорте на счётчик. Если он утерян, о дате плановой поверки можно узнать в абонентской службе поставщика газа или из квитанции: абсолютно всем абонентам со счётчиками дата следующей поверки выводится в отдельной графе. И если счётчик будет передан на поверку вовремя, объём газа в период его отсутствия, но не более трёх месяцев, будет определён исходя из среднемесячного расхода для конкретного домовладения».





Ольга Ивановна показала, как это выглядит: в квитанциях на оплату, в нижней части, размещается соответствующий текст.

Процедура поверки

При обнаружении приближения срока поверки счётчика абоненту необходимо подать заявку на его демонтаж в «Центр обслуживания клиентов» ОАО «Газпром газораспределение Белгород» или подразделения филиалов Общества, работающих по принципу «единого окна». Демонтированный счётчик абонент самостоятельно передаёт в организацию, специализирующуюся на поверке измерительных приборов.

Её может осуществлять только аккредитованная организация. В Белгородской области одной из таких является ОАО «Газпром газораспределение Белгород». На сегодняшний день в регионе функционируют Центр по обслуживанию приборов учёта газа и пять лабораторий Общества. Их адреса, а также перечень и стоимость оказываемых услуг размещены на официальном сайте ОАО «Газпром газораспределение Белгород».

После того как счётчик поверили, абонент должен подать новую заявку, но теперь уже на монтаж и опломбировку поверенного прибора. Начисление оплаты по его фактическим показаниям начинается со следующего дня после пломбировки счётчика.