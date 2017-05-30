Пляжи в Старом Осколе и Белгороде не прошли проверку Роспотребнадзора

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Об этом сегодня, 30 мая, в белгородском пресс-центре «Интерфакса» рассказала врио руководителя регионального управления ведомства Елена Оглезнева.

Всего белгородские эпидемиологи получили уже 44 заявки о проведении экспертной оценки готовности пляжей к купальному сезону. Специалисты исследовали 50 проб воды, песка и почвы с территории пляжей. Завершены исследования по 18 территориям.

Несоответствие гигиеническим нормативам воды в водоёмах по микробиологическим показателям было обнаружено на двух пляжах Старооскольского городского округа и одном пляже Белгорода. В Старом Осколе это городской пляж «Юность» на реке Осколец и городской пляж на реке Убля села Воротниково. Также проверку не прошла вода в месте массового отдыха в микрорайоне «Левобережный» на реке Везёлка в областном центре.

Эти объекты пока не получат положительных санэпидзаключений, если при последующих исследованиях качество воды не улучшится. Мы будем и дальше мониторить качество воды. Елена Оглезнева

врио руководителя управления Роспотребнадзора по Белгородской области

На 30 мая областной Роспотребнадзор выдал одно санэпидзаключение на использование водного объекта. Это пляж «Лазурный» ООО «Белгородский аквапарк» в Белгородском районе.

Вопрос о выдаче разрешительной документации для мест рекреационного водопользования решается по мере готовности и поступления заявок. Всего, по данным МЧС, у нас 65 традиционно сложившихся мест купания. Заявки ещё будут поступать. Елена Оглезнева

врио руководителя управления Роспотребнадзора по Белгородской области

Вода в местах купания будет исследоваться и в течение летнего сезона. Пробы отбираются каждые две недели. При ухудшении качества воды на пляжах устанавливаются специальные аншлаги, предупреждающие о запрете купания в этом месте.