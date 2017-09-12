Пенсии могут сократиться в России в ближайшие три года

12:38

Такой ход развития событий не исключают в Минэкономразвития.

Рост пенсионных выплат будет приостановлен из-за отказа от их индексации работающим пенсионерам. Это касается почти 10 млн россиян. На сокращение пенсий повлияет ещё и инфляция. Ожидается, что она будет выше, чем в этом году.

В базовом сценарии, согласно которому закладывается бюджет, пенсии снизятся на 0,7 процента в 2018 году и по 0,6 процента в 2019 и 2020 годах.

Минэкономразвития опубликует макропрогноз после того, как его одобрят в Правительстве РФ, пишет «Российская газета».