Парикмахер из Старого Оскола поборется за звание чемпиона мира по парикмахерскому искусству

17:23

Белгородская область впервые будет представлена на таком соревновании.

Об этом на конференции в «Интерфаксе» рассказал начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития региона Владимир Зубов.

Парикмахер студии-салона «Бомонд» из Старого Оскола Эльмира Клепчинова вошла в состав сборной России. Она будет участвовать в чемпионате мира по парикмахерскому искусству и декоративной косметике ОМС Hairworld 2017.

Впервые за всю историю Белгородской области наш парикмахер поедет на чемпионат мира по парикмахерскому искусству, который пройдёт в Париже. Она чемпионка России, заслужила право. Мы сейчас занимаемся финансовой поддержкой выезда на чемпионат. Владимир Зубов

начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской области

Соревнования пройдут в Париже 17-18 сентября 2017 года.